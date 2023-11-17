Ermenistan'da Üniversite Patlamasında 1 Ölü, 3 Yaralı

Ermenistan'da Erivan Devlet Üniversitesi'nin kimya bölümünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan devlet üniversitesinin kimya bölümünde patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonrası binada yangın çıktığı ve olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 3 kişinin ise vücudunda yanıklar oluştuğu ifade edildi.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. - ERİVAN