Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde '2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, enerji sektöründeki rekabet üzerinden Pakistan ve Hindistan arasında patlak veren çatışmaya da göndermede bulundu. Erdoğan konuyla ilgili değerlendirmesinde "Avrupa'daki enerji kesintileri enerjinin vazgeçilmez yerini bir kez daha gösterdi. Gelecekte daha da önemli yer alacaktır. Afrika'dan Asya'ya dünyanın birçok bölgesindeki gerilimleri enerjiden bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan kandan kıymetli gören zihniyette hiçbir şey değişmedi, değişmeyecek. Mazlumların kanlarından beslenmeye devam edeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aziz milletim, Enerji Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Bu anlamlı programa vesile olan sayın bakan ve ekibine teşekkür ediyorum. Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme yakaladığı herkes tarafından ifade ediliyor. Türkiye olarak enerjide adeta kendimizle yarış halindeyiz. Yatırımların ülkemiz, milletimiz ve enerji sektörlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gelişmekte olan ekonomiler hem geçmişi telafi etmek hem de belli bir kalkınma düzenine ulaşmak için dünya ortalamasının da üzerinde oluyor.

"SERA GAZININ DÜNYAYA VERDİĞİ ZARAR BÜYÜYOR"

Enerjinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği dönemdeyiz. Dünyamız büyüyor ve arz da hızla büyüyor. Enerji ihtiyacının her gün arttığı tabloda küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler ekleniyor. Bir taraftan daha fazla enerji kullanırken çevreyi tahrip ediyoruz. Bir de buna küresel riskleri ilave edince nasıl karmaşık sorunla yüzleştiğimiz daha net görülecektir. Enerji kullanımına paralel enerji sarfiyatından doğan sera gazının dünyaya verdiği zarar da büyüyor.

"DÜNYANIN BİRÇOK BÖLGESİNDEKİ GERİLİMLER..."

Enerji talebimiz hızla yükselirken enerji kaynaklarımız da erimekte ve dünyamız kirlenmektedir. Gelişmiş devletler dahil tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre planlamakta. Rekabet kızışırken enerji arz güvenliğine yönelik çabalar yoğunlaşıyor. Avantajlı ülkeler bile rezervlerinin uzak olmayan tarihte biteceğini bilerek hareket ediyor. Bu meseleler doğrudan milli güvenliğe tehdit konular olarak görülüyor ve birer beka meselesine dönüşmüştür. Avrupa'daki enerji kesintileri enerjinin vazgeçilmez yerini bir kez daha gösterdi. Gelecekte daha da önemli yer alacaktır. Afrika'dan Asya'ya dünyanın birçok bölgesindeki gerilimleri enerjiden bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan kandan kıymetli gören zihniyette hiçbir şey değişmedi, değişmeyecek. Mazlumların kanlarından beslenmeye devam edeceklerdir.

"MAKUS TARİHİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

Biz enerjiyi çıkarların uzlaşacağı, bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz. Bu hakkaniyetli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun her şartta muhafaza edeceğiz. Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus tarihimizi değiştirdik. Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor. Akkuyu Santrali ile ülkemizi farklı lige yükselttik.

"AVRUPA'DA 5 DÜNYADA 11. SIRADA YER ALIYORUZ"

Enerjide talebin 2035'e kadar yüzde 50 artacağını görüyoruz. 60-100 milyar dolar aralığında enerji faturamız var. Hedefimiz bu faturayı düşürerek ülkemizi net ihracatçı ülke yapmaktır. Hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji en önemli sac ayaklarından biri. Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5 dünyada 11. sırada yer alıyoruz. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için stratejilerin uygulanmasına önem veriyoruz.

"48 AYA VARAN İZİN SÜRESİNİ 18 AYA DÜŞÜRECEĞİZ"

Yenilenebilir enerjide yatırımcılarımızın yanında oluyoruz. Sektörde bugün 500 imalatçımız var. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçiler ile 50 bin kişiye istihdam sağlandı. Çok daha iyi seviyeleri yakalayacağız. Yatırımcıların karşı karşıya olduğu sıkıntıları asla göz ardı etmiyoruz. 48 aya varan izin süresini 18 aya düşüreceğiz. Konuyu bir an önce TBMM takdirine sunup bu konuyu sadeleştireceğiz. Kapasiteleri çok hızlı şekilde hayata geçireceğiz.

MUHALEFETE TEPKİ

Bütün bu rekorların, gelişmelerin, vizyon odaklarımız muhalefetin gündeminde yer almıyor. Bunların hiçbirini takip etmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde de gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar. Kafaların kuma gömüp görünmez olduğunu sananları kaçtıkları hakikati hatırlatıyoruz. Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat Türkiye'nin enerjisini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz, eserlerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımızla eserlerimiz ile konuşuyoruz. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır.

2024'te 81 ilde 6 bin 182 elektrik üretim santrali devreye alındı. Toplam değer 5 milyar dolar. Yenilenebilir yatırımların yıllık kapasitesi 23.8 teravat saattir. sağladığı tasarruf 1.3 milyar dolardır. 2024'teki yenilenebilir enerji yatırımlarımız birçok ülkenin kurulu gücünden daha fazladır. Temiz enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz."