Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein dosyalarındaki, ünlü isimlerle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya saçılmaya devam ediyor. Belgelerde, Epstein'in daha sonra bir Premier Lig futbolcusuyla evlenecek olan model Misse Beqiri ile olan temaslarına dair ifadeler dikkat çekti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni Epstein belgeleri, pedofil milyarderin ağını ne kadar geniş alana attığını ortaya koydu. Belgelerde, Manchester United'ın eski kalecisi Anders Lindegaard'ın eski eşi Misse Beqiri'ye yapılan lüks teklifler ve ürpertici detaylar yer alıyor.

100 BİN STERLİNLİK MERCEDES VE PARİS DAVETİ

Sızdırılan dosyalara göre, Jeffrey Epstein'ın hedefindeki isimlerden biri de o dönem modellik yapan Misse Beqiri idi. Epstein'ın, Beqiri'yi etkilemek için kesenin ağzını açtığı, ona 100 bin sterlin değerinde bir Mercedes almayı teklif ettiği ve özel jetiyle Paris'teki bir moda şovuna götürmek için baskı yaptığı öğrenildi.

"MALİKANEDEKİ OKUL SINIFINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU"

İkilinin ilk tanışması 2011 yılında, Epstein'ın Manhattan'daki 37 milyon sterlinlik devasa malikanesinde gerçekleşti. Şu an 39 yaşında olan Beqiri'nin, yedi katlı malikanenin içinde okul sıraları ve sandalyeleriyle dolu bir sınıf gördüğünde büyük bir şok yaşadığı ifade edildi. O dönem kariyerinde yükselmek isteyen genç modelin, Epstein'ın suç geçmişinden habersiz olduğu ve bu görüşmeyi "iş fırsatı" olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

"SUÇ KAYDINDAN HABERİ YOKTU" İDDİASI

Görüşmenin gerçekleştiği tarihin, Epstein'ın 2008 yılındaki çocuk fuhuşuna teşvik suçundan aldığı hapis cezasından sadece birkaç ay sonrası olması dikkat çekti. Beqiri'ye yakın bir kaynak, "O sırada Epstein'ın mahkumiyetinden veya karanlık geçmişinden kesinlikle haberi yoktu." açıklamasında bulundu.

Beqiri Manchester United'ın Danimarkalı kalecisi Anders Lindegaard ile 5 yıl evli kalmıştı

PREMİER LİG ŞAMPİYONU FUTBOLCU İL EVLENMİŞTİ

Arnavut kökenli İsveçli model Misse Beqiri, bu olaylardan kısa bir süre sonra Manchester United'ın Danimarkalı kalecisi Anders Lindegaard ile dünya evine girmişti. Lindegaard, 2010-2015 yılları arasında United kalesini korumuş ve iki kez Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Çift, iki yıllık evliliğin ardından 2016 yılında yollarını ayırmıştı.

BELGELER ABD ADALET BAKANLIĞI'NDAN

Dünya gündemine bomba gibi düşen bu detaylar, ABD Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kamuoyuna açıklanan resmi belgelerle kanıtlandı. Belgeler, Epstein'ın sadece siyaset ve iş dünyasını değil, eğlence ve spor dünyasının kıyısındaki isimleri de markajına aldığını bir kez daha kanıtladı.