Epstein belgeleri: Mandelson Lordlar Kamarası'ndan istifa etti

ABD Adalet Bakanlığı'nın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve seks ticareti suçlamalarıyla gündeme gelen ve cinsel suçlardan hüküm giyen Amerikalı finansçı Jeffrey Epstein ile ilgili 30 Ocak'ta yayımladığı son belgeler, İngiltere'de büyük yankı uyandırdı ve siyasi bir tartışmaya yol açtı.

Eylül 2025'te İngiltere'nin ABD büyükelçisiyken görevinden alınan Peter Mandelson, Epstein ile yakın bağlarına dair yeni ifşaatlar sonrası dün akşam Lordlar Kamarası'ndan istifa etti.

Londra Emniyet Müdürlüğü, Mandelson hakkında kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma başlattı.

72 yaşındaki Mandelson yargılanır ve suçlu bulunursa hapis cezasına çarptırılabilir.

Yatırımcı danışmanı Epstein ve Mandelson arasındaki e-posta yazışmaları, ikilinin sıcak ilişkilerini ve mali bağlantılarını, bazı özel fotoğraflar eşliğinde gözler önüne seriyor.

Mandelson, Epstein'in talebi üzerine ABD hükümeti nezdinde bankacılık kuralları konusunda lobi yapmakla ve Amerikan yönetimine gizli bazı belgeleri sızdırmakla suçlanıyor.

Belgeler, Mandelson'ın 2009 yılında dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown'a verilen bir ekonomi brifinginin detaylarını Epstein'e ilettiğini gösteriyordu.

2010 tarihli başka bir e-postada ise Epstein, Mandelson'a Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan'a yönelik kurtarma paketinin ayrıntılarını soruyor.

Mandelson'ın, Epstein'in talebi üzerine 2010 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın baş ekonomi danışmanı Larry Summers ile biraraya geldiği belirlendi.

Epstein, o dönem 2008 yılında Florida'da "reşit olmayan bir kişiden fuhuş talep etmek" suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak bunun yaklaşık 13 ayını özel bir program kapsamında cezaevi dışında çalışarak geçirmişti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı son belgelerde, Epstein ile Mandelson arasındaki başka bazı e-postalar da ortaya çıktı.

E-postalarda Mandelson'ın Epstein'e "seks eksikliği" hakkında bir şaka yaptığı, iki ismin Mandelson'ın bir kitabı üzerine de yazışmalar yaptığı, ilişkilerinin 2012'den itibaren kötüleştiği görülüyor.

Mandelson BBC'nin yorum taleplerine yanıt vermedi.

BBC'nin edindiği bilgiye göre Mandelson, herhangi bir şekilde suç teşkil eden bir eylemde bulunmadığını ve mali kazanç motivasyonuyla hareket etmediğini söylüyor.

Mandelson, 2004–2008 yılları arasında Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesiydi.

AB de Mandelson'ın görev yaptığı dönemde herhangi bir kuralı ihlal edip etmediğini araştırıyor.

İngiltere Başbakanı Starmer baskı altında

İngiltere Başbakanı Keir Starmer 2025'te görevden aldığı Mandelson'ı ülkesinin ABD Büyükelçisi olarak atama kararı nedeniyle baskı altında.

Starmer, Mandelson'ı "ülkesini yüzüstü bırakmakla" suçladı ve onunla ilgili daha fazla bilginin ifşa edilme ihtimalinden endişe duyduğunu, hükümetinin soruşturma sürecinde polisle tam işbirliği yapacağını söyledi.

Starmer 4 Şubat Çarşamba günü Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, ortaya çıkan yeni bilgilerin "akıl almaz derecede öfkelendirici" olduğunu belirtti.

Mandelson'ın Epstein ile ilişkisi konusunda "defalarca yalan söylediğini" vurgulayan Starmer, onu ABD Büyükelçisi olarak atadığı için pişman olduğunu itiraf etti.

Starmer ayrıca ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutulması gerekenler dışında, Mandelson'ın büyükelçi olarak atanmasına ilişkin tüm belgeleri kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin lideri Kemi Badenoch ise bu istisnaların "aklama operasyonu" olabileceğini söyledi, Mandelson'ın atanmasına yönelik süreçle ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Mandelson - Epstein yazışmaları

Dosyalarda yayınlanan banka dekontlarına göre Epstein, partneri Reinaldo Avila da Silva da dahil olmak üzere Mandelson ile bağlantılı hesaplara en az 75.000 dolar ödeme yapmış görünüyor.

2009 yılında, Epstein reşit olmayan birinden fuhuş yapmasını istemekten suçlu bulundu. Bundan bir yıl sonra, Mandelson'ın partneri maddi yardım talebiyle Epstein'e bir e-posta gönderdi.

Epstein cevap verdi: "Kredi tutarınızı hemen havale edeceğim".

Epstein'in Mandelson'a New York'taki dairelerinden birinde kalması için bir yer ayarladığı ve Epstein'in "ev sahipliği yapmaktan heyecan duyuyorum ve orada olmadığım için üzgünüm" yazdığı ayrı bir e-posta yazışması görülüyor.

Mandelson Lordlar Kamarasından istifa etti.

Mandelson 1 Şubat Pazar günü yaptığı açıklamada "Epstein'ı tanımış olmaktan" ve Epstein'ın mahkumiyetinin ardından ilişkisini sürdürmekten duyduğu pişmanlığı yineledi.

BBC'ye verdiği demeçte "(Epstein'in) suçlarında hiçbir zaman suçlu ya da suç ortağı olmadım. Herkes gibi ben de onun hakkındaki asıl gerçeği ölümünden sonra öğrendim" demişti.

Belgeleri sızdırdığı iddialarına yanıt vermedi, ancak suç teşkil edecek bir eylemde bulunmadığını ve kişisel kazanç için hareket etmediğini savunuyor.

2008 küresel mali krizi sırasında ulusal çıkarlar için Epstein'in finansçı uzmanlığına başvurduğunu savunuyor.

Peter Mandelson kimdir?

Peter Mandelson, İngiltere siyasetinin en etkili ve tartışmalı figürlerinden biri.

Mandelson hem özellikle hükümetteki üst düzey görevleri hem de siyasi strateji becerisi nedeniyle önce İşçi Partisi'nde sonra İngiltere hükümetinde, daha sonra da Avrupa Birliği'nde ve büyükelçi olarak önemli görevler üstlenmiş bir isim.

1953'te Londra'da doğan Mandelson, İşçi Partisi'nin 1990'lardaki dönüşümünde kilit isimlerden biriydi.

Mandelson, Tony Blair ve Gordon Brown ile birlikte New Labour hareketinin önde gelen isimlerinden biri oldu ve partiyi siyasette merkeze taşıdı.

İşçi Partisi, 1997'de genel seçimi çok büyük farkla kazanarak 18 yıl sonra iktidara geldi. Blair başbakan, Brown maliye bakanı oldu; 2007'de siyaseti bırakan Blair'in yerini Brown aldı ve 2010'a kadar başbakanlık görevini sürdürdü.

Peter Mandelson ise İşçi Partisi hükümetlerinde Ticaret ve Sanayi Bakanı; Kuzey İrlanda Bakanı; Konut, Toplum ve Yerel Yönetim Bakanı ve İş Dünyası Bakanı olarak görev yaptı.

Mandelson iki kez bakanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Bunların ilkinin nedeni 1998'de Ticaret ve Sanayi Bakanı olduğu dönemde, kabineye girmeden kısa süre önce aldığı ve İşçi Partisi'nin bağışçılarından Geoffrey Robinson'ın sağladığı 5 yıllık konut kredisini hükümete bildirmemesiydi.

İkincisinin nedeni ise 2001'de Kuzey İrlanda Bakanı olduğu dönemde, Hint milyarder iş insanı Srichand Hinduja'nın ailesinin İngiltere vatandaşlığı başvurusu sürecini etkilemeye çalıştığı yönündeki iddialar oldu.

Peter Mandelson, 2004 yılında ise Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi oldu. AB'nin ticaret politikalarının şekillendirilmesinde ve birliğin bazı uluslararası ticaret anlaşmalarını imzalamasında önemli rol oynadı.

Bu görevi sonrası 2008'de İngiltere'de Lordlar Kamarası'na atandı ve "Lord Mandelson" unvanını aldı.

İşçi Partisi 2024'teki seçim zaferiyle bu kez 14 yıl sonra yeniden iktidara geldi ve başbakan Keir Starmer, Mandelson'ı, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilip ikinci dönemine başlamasından yaklaşık bir ay sonra, 10 Şubat 2025'te İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atadı.

Mandelson bu görevini sadece 7 ay sürdürebildi ve 11 Eylül 2025'te Epstein belgeleriyle ilgili tartışmalar nedeniyle görevden alındı.

Son olarak Lordlar Kamarası'ndan istifa eden Mandelson, İşçi Partisi'nden de ayrıldı.

Epstein cezaevinde ölü bulundu, intihar ettiği açıklandı

Peter Mandelson ile de yazışmaları ortaya çıkan Jeffrey Epstein ise 6 Temmuz 2019'da "reşit olmayan kız çocuklarını seks amaçlı istismar etmek", "seks ticareti yapmak" ve "seks ticareti amacıyla komplo kurmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Bu suçlamalar federal düzeydeydi ve öncekilerden çok daha ağırdı.

Savcılar, Epstein'in yıllar boyunca onlarca reşit olmayan kız çocuğunu istismar ettiğini ve bir "ağ" kurduğunu iddia etti.

Kaçma riski ve suçlamaların ağırlığı nedeniyle Epstein'ın kefaletle serbest bırakılmasına izin verilmedi.

Bu nedenle New York'taki Metropolitan Correctional Center'da tutuklu olan Epstein 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulundu.

New York Adli Tıp Kurumu, Epstein'in ölüm nedenini intihar olarak açıkladı.