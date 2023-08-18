Endonezya, Bağımsızlık Günü'nü Kutladı

Endonezya, ulusal bir bayram olan 78. Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Kutlamalar kapsamında Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait ulusal bayrak taşıyan helikopterler Cakarta'daki Merdeka Meydanı'nın üzerinde formasyon halinde uçtu. Kırmızı ve beyaz tonlardan oluşan bir denizin içine gömülen Endonezyalılar, ulusal bayraklarını ulusal gururun büyük gülümsemeleriyle dalgalandırdı ve diğer kültürel etkinliklerin yanı sıra büyük geçit törenlerine, topluluk toplantılarına ve çuval yarışlarına katıldı. Endonezya'nın 'Hari Merdeka' olarak da bilinen Bağımsızlık Günü, Güneydoğu Asya ülkesinin Hollanda sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazanması münasebetiyle her yıl 17 Ağustos'ta kutlanıyor.