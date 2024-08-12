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En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu

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5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz yarışmayı birinci ve ikinci sırada tamamladı.

Almanya'nın Hohenfels kentinde, 19 NATO Müttefiki ülkeden 36 takım en iyi Avrupa keskin nişancı takımı olmak için yarıştı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı yarışmaya Türkiye'den 2 takım katıldı.

BİRİNCİ DE İKİNCİ DE BİZDEN

Her yıl düzenlenen ve günlerce süren yarışmada, keskin nişancı birlikleri kara navigasyonu, ileri düzey nişancılık, tıbbi simülasyonlar ve daha birçok alanda test ediliyor. Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türk Kara Kuvvetleri takımı 1'nci, Türk Özel Kuvvetleri takımı 2'nci olarak yarışmaya damga vurdu.

Sıralamada diğer ülkeler,

1. Türk Kara Kuvvetleri

2. Türk Özel Kuvvetler

3. Finlandiya/ABD

4. Yunanistan

En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu

En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu

En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu

En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Yunanistan Almanya Spor Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

Oğuzhan Koç:

maşallah baba yiğitlere

236
1
yanıtYanıtla
TekinDevlet null:

Dosta güven düşmana korku verdiler

204
1
yanıtYanıtla
Emre Kaya:

Türk askeri bir başka abi ya helal olsun maşallah

181
1
yanıtYanıtla
Aykut Kaya:

rabim eksikliğinizi vermesin inşallah

142
2
yanıtYanıtla
ENSON:

Bozkurtlarımızın Ayaklarına taş değmezsin

115
7
yanıtYanıtla
NediyonDegisik:

anca savaslarda iiyiz vurmayi iyi biliriz savasmayida ata sporumuzdur devletleri elegecirip anayurdumuz yapma

11
83
yanıtYanıtla
Ebu Huzeyfe:

Hewaller işe yarıyor ha canlı hedefle çalışınca böyle oluyor

70
10
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Ahmet Atmaca:

Haberi okuyunca aklıma geçmişte nato ülkeleri arasında yapılan özel kuvvetler yarışması geldi. Malum yarışmada bizim göz bebeklerimiz 6-7 yıl üst üstü kazanınca yarışmayı daha yapmamaya karar vermişti nato:))

72
1
yanıtYanıtla
Kerem Bilgili:

Helal olsun yiğitlerimize

58
1
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Onun icinmi koskoca tbmm dururken bahcesini isabet ettirdiler.demekki vardi bir numara.madem bunkadar keskin nisanci cok.

5
38
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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