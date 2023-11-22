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Elazığ'dan Umreye Giden Vatandaşlar Dualarla Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Elazığ'dan umreye giden vatandaşlar, dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 210 kişilik umre kafilesi için Elazığ İl Müftülüğü tarafından havalimanında program düzenlendi. İl Müftü yardımcısı Özer Cömert tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından umreciler bilgilendirildi. Program sonunda umre kafilesi, dualar, tekbirler ve gözyaşları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. - ELAZIĞ