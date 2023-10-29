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Dünyanın en büyük konteyner gemisi MSC Türkiye, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mediterranean Shipping Company (MSC) tarafından Çin'de inşa edilen 24 bin 346 konteyner taşıma kapasiteli Liberya bayraklı gemi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla MSC Türkiye adıyla anılıyor. Gemi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Tekirdağ'a doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler refakat etti.