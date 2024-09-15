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Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

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Avrupa Birliği, ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'in 2022 öncesi üretilen ürünlerini, içerisinde yasaklı madde BMHCA bulunduğu gerekçesiyle acil olarak toplatma kararı aldı. Söz konusu maddenin hamile kadınlar ve bebeklere zarar verdiği belirtilirken, Eyüp Sabri Tuncer'den yapılan açıklamada, "2022 öncesinde bu madde dünya çapında serbestçe kullanılıyordu." sözleriyle tepki gösterildi.

Avrupa Birliği, Eyüp Sabri Tuncer'in 2022 öncesi üretilen kolonyalarında yasaklı madde BMHCA tespit edildiği gerekçe göstererek ürünleri toplatma kararı aldı.

AVRUPA'DA EYÜP SABRİ TUNCER'İN KOLONYALARI TOPLATILACAK

Türkiye'nin dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e Avrupa Birliği'nden (AB) şoke eden karar geldi. AB, Mart 2022'den önce üretilen bazı ürünlerini acil toplatma kararı aldı. Ürünlerde yasaklı madde BMHCA olduğu, bunun hamilelere ve anne karnındaki bebeklere ciddi zararlar verebileceği, kararın da bu yüzden alındığı belirtildi.

İÇERİSİNDE YASAKLI MADDE TESPİT EDİLDİ

Avrupa Komisyonu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, toplatmaya konu olan ürünlerde 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) adlı yasaklı madde kullanıldığı kaydedildi. Söz konusu maddenin, üreme sistemine zarar verdiği ve cilt hassasiyeti yarattığı ifade edildi. Mart 2022'den önce üretilen bu ürünlerin, AB kozmetik yönetmeliklerine uygun olmadığı vurgulandı.

TOPLATILACAK ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Toplatılacak ürünler listesinde, Eyüp Sabri Tuncer'in ünlü kolonyaları ve kozmetik ürünleri de yer alıyor. İşte karara konu olan bazı ürünler:

  • Bodrum Mandalinası (1 L / 400 ml / 200 ml / 150 ml)
  • Combative for Men (250 ml)
  • Doğal Zeytinyağlı Duş Jeli (600 ml)
  • Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun (750 ml)
  • El ve Vücut Losyonu Almond (300 ml)
  • Empress (50 ml)
  • Gardenya (1 L / 400 ml / 200 ml / 150 ml)
  • Hatıralar (1 L / 400 ml / 200 ml / 150 ml)
  • Klasik Limon (1 L / 400 ml / 200 ml / 150 ml)
  • Love Kisses (50 ml, 250 ml)
  • Okyanus (1 L / 400 ml / 200 ml / 150 ml)
  • Peaceful for Men (250 ml)
  • Pure Love (50 ml, 250 ml)
  • Tıraş Kolonyası No 2 (250 ml)
  • Tütün (1 L / 400 ml / 200 ml / 150 ml)
  • Warm Sugar (50 ml, 250 ml)
  • Wild Beauty (50 ml, 250 ml)
  • Yasemin (1 L / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirketten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Değerli Müşterilerimiz, Eyüp Sabri Tuncer olarak, ürünlerimizin güvenliği ve yasal düzenlemelere uygunluğu her zaman önceliğimizdir. 1 Mart 2022 itibarıyla, Avrupa Birliği'nde Butylphenyl Methylpropional (Lilial) adlı bileşenin kozmetik ürünlerde piyasaya arzı yasaklanmıştır. Tüm Avrupa firmaları gibi bizler de bu düzenlemeye tamamen uyduğumuzu ve ürünlerimizde bu maddeyi kullanmadığımızı belirtmek isteriz.

"ÜRÜNLERİN SATIŞINI DURDURDUK"

Markamız, bu yasağa uygun olarak formüllerini güncellemiş ve Mart 2022'den önce bu bileşeni içeren ürünlerin satışını durdurmuştur. Şu an piyasada bulunan ürünlerimiz, güvenli ve en yüksek kalitededir. Ayrıca, sosyal medyada yayılan yanıltıcı/eksik bilgilerle ilgili saldırılar için gerekli görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını ve bu asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlatılacağını kamuoyuna duyururuz.

Markamıza duyduğunuz güven ve destek için teşekkür ederiz. 100 yıllık tecrübemizle, her zaman sağlığınızı ön planda tutarak, Avrupa Birliği kriterlerine uygun ürünler üretmeye devam ediyoruz. Saygılarımızla."

Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

BMHCA MADDESİ NEDİR?

BMHCA, kimya endüstrisinde kullanılan bir kısaltma olarak "Butylphenyl Methylpropional" anlamına geliyor. Bu madde, genellikle kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde koku verici bir bileşen olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Lilial olarak da adlandırılıyor. Ancak, Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerde, olası sağlık riskleri nedeniyle kullanımı kısıtlanmış veya yasaklandı. Lilial, alerjik reaksiyonlara neden olabileceği ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği endişeleri nedeniyle kısıtlamalara tabi tutuldu. 2022'den itibaren, AB'de kozmetik ürünlerinde kullanımı tamamen yasaklandı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Eyüp Sabri Tuncer Avrupa Birliği Ekonomi Sağlık Hukuk Dünya Eyüp

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Yorumlar (10)

Abdullah Mehmet:

Sağlığa zararlı ise neden sadece Avrupada toplanıyor bize zararlı değil mi?

150
6
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Ferhat Öztürk:

Marka Türk olunca toplat sıkıntı yok

53
43
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Cafer Dağ:

Boykot işe yarayınca her yönden saldırıyorlar.

59
31
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Serhat Soydaş:

Toplayıp bize göndersinler nasılsa biz alıştık çöp yemeye kimyasal içmeye

64
15
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FENERBAHCE SAMPIYON:

Sorun değil onlar Türkiye’ye iade gelir firma burda satar bizde yasak yok her şey serbest

35
5
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Arif İnanç:

Bize bir sey olmaz mantığımız heryerde geçerli. Gumrukden dönen domatesleri pazarda domates 80tl iken 15 tl ye sattiran zihniyet, biz de toplayamaz. Zararlı değildir. Yerse.

14
1
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ny Tafo:

sigara, alkol bütün içkiler anne ve bebeklere zararlı değil mi. neden kimse bunları toplamıyor.

11
0
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Ebu Huzeyfe:

Siz boykot yapmayın ! Adamlar tek Türk markasına bir acımıyor her yerden saldırıyor

0
0
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