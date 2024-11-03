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Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy's 140 şubesini kapatıyor

Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy's 140 şubesini kapatıyor
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ABD merkezli fast-food devi Wendy's, "karbon ayak izini ve genel sistem sağlığını" iyileştirmek amacıyla 2024 sonuna kadar düşük performans gösteren 140 restorantını kapatacağını duyurdu. Wendy's, 2000'li yıllarında başında Türkiye'den çekilmişti.

Wendy's yöneticileri, dünya genelinde performansı düşük birçok restoranı kapatma ve aynı zamanda benzer sayıda yeni şube açma planlarını hızlandırdıklarını açıkladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Wendy's Finans Direktörü Gunther Plosch; "Bu "modası geçmiş" restoranlar, yaklaşık 1,1 milyon dolarlık ortalama hacim birimiyle sistem ortalamasının çok altında kazanıyor" dedi.

2 AYDA 140 ŞUBE KAPANACAK

Wendy's, "karbon ayak izini ve genel sistem sağlığını" iyileştirmek amacıyla 2024 sonuna kadar 140 düşük performans gösteren mağazasını kapatacak. Wendy's CEO'su Kirk Tanner, Wendy's'in 2024'teki toplam kapanışların "bu yıl yeni restoran açılışlarıyla telafi edileceğini ve net birim büyümemizin bir önceki yıla kıyasla yaklaşık olarak aynı kalacağını" öngördüğünü belirterek, şirketin 2025'te %3 ila %4 arasında önemli bir hızlandırılmış birim büyüme oranına ulaşacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.

Dünyaca ünlü fast food devi Wendy's 140 şubesini kapatıyor

"DAHA KARLI LOKASYONLARDA YENİ BİRİMLERLE DEĞİŞTİRİLECEK"

Wendy's sözcüsü Heidi Schauer yaptığı açıklamada, "Stratejik incelememizin ardından artık açılışlarla aynı sayıda kapanış bekliyoruz, dolayısıyla 2024'te net birim büyümesinin hemen hemen aynı seviyede olmasını bekliyoruz" dedi. Wendy's Başkanı ve CEO'su Kirk Tanner, kazanç görüşmesinde, bu düşük performans gösteren restoranların daha karlı lokasyonlarda yeni birimlerle değiştirileceğini söyledi.

SON 2 YILDA 500 ŞUBE AÇILDI

Tanner yatırımcılara, "Sistemimizi güçlendirmeyi düşündüğünüzde 55 yıllık bir markaya bakıyorsunuz ve bu restoranlardan bazıları artık modası geçmiş durumda" dedi. Şirketin son iki yılda 500'e yakın şube açtığını da sözlerine ekledi.

TOPLAM 7166 MAĞAZASI VAR

Wendy's, 29 Eylül'de üçüncü mali çeyreğinin sonuna kadar ABD'de 6.010, uluslararası alanda ise 1.156 olmak üzere toplam 7.166 mağazaya sahip. Geçmiş yıllarda Türkiye'de de şubesi bulunan Wendy's, 2000'li yıllarında başında Türkiye'den çekilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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