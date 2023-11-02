DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Toplantısı Zagreb'de Gerçekleştirildi

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Bölge Komitesi Toplantısı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapıldı. Toplantı, Hırvatistan'da faaliyet gösteren Türk sermayeli KentBank'ın Zagreb şubesinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrasındaki etkinliğe, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, DTİK Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet ve KentBank Genel Müdürü ve DTİK Hırvatistan Temsilcisi Hasan Ecesoy'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Bölge Komitesi Toplantısı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapıldı.

Toplantı, Hırvatistan'da faaliyet gösteren Türk sermayeli KentBank'ın Zagreb şubesinde gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasındaki etkinliğe, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, DTİK Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet ve KentBank Genel Müdürü ve DTİK Hırvatistan Temsilcisi Hasan Ecesoy'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kıran, burada yaptığı konuşmada, Hırvatistan'da çok sayıda Türk iş insanı bulunduğunu belirterek, Türk diasporasının artan etkinliğine dikkati çekti.

Dünya genelinde de diasporanın ana vatanla olan ekonomik ve diğer işbirliklerini güçlendirdiğini ifade eden Kıran, Hırvatistan'da mukim Türk vatandaşlarının Türkiye-Hırvatistan ikili ilişkilerine önemli katkı sağladıklarını belirtti.

Levent Sadık Ahmet ise Filistin-İsrail çatışmasına işaret ederek, İsrail'in sivil, çocuk, kadın ve sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılarının bir an evvel sonlandırılması temennisinde bulundu.

Balkan bölgesinin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Ahmet, Türkiye'nin diplomatik, ekonomik ve insani girişimlerle bölgedeki istikrar ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Ecesoy ise eylülde İstanbul'da gerçekleşen DTİK 10. Kurultayı'nın ardından DTİK Türkiye-Hırvatistan Temsilcisi olarak görev yaptığını, Hırvatistan için ilk kez temsilci seçildiğini ifade etti.

Kentbank'ın da 17 şubesiyle Hırvatistan'da faaliyet gösterdiğini vurgulayan Ecesoy, bankacılık sektöründe ülkede ilk 10'a girdiklerini sözlerine ekledi.

15 üyeden oluşan DTİK Balkanlar Bölge Komitesi, Balkan ülkelerinde yerleşik Türk girişimcilerini bir araya getirip, bölge ülkeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirerek aralarındaki iletişimle birlikte gerek bölge içinde gerek dünya çapında ticareti artırmaya yardımcı oluyor.