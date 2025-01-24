Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından altın fiyatlarındaki yükseliş trendi daha da hızlandı.

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 154 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 183 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 740 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 2 bin 748 dolar

Gram altın: 3 bin 188 lira

Çeyrek altın: 5 bin 406 lira

Cumhuriyet altını: 22 bin 28 lira

Tam altın: 21 bin 626 lira

Yarım altın: 10 bin 813 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,6340'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 35,7040 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,7040 lira

Euro: 37,3583 lira

Sterlin: 44,2959 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 10.112,76 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,73 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.125,49 puana çıktı.