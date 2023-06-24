Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hac yolculuğu büyük bir arınma mevsimidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de düzenlenen Arafat Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hac yolculuğunun büyük bir arınma mevsimi olduğunu belirtti ve hacı adaylarının ibadetlerini eksiksiz yerine getirmelerinin kafile başkanlarının rehberliğine bağlı olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac yolculuğu, kutlu bir ibadet, büyük bir arınma mevsimidir. Tövbe ve dua zamanı, rahmet ve mağfiret iklimidir." dedi.

Erbaş, Mekke'de Hac İdare Merkezinde düzenlenen Arafat Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Haccın Müslümanlar için en büyük özlem, vuslat ve heyecan olduğunu belirten Erbaş, "Bu mübarek yolculuk, kutlu bir ibadet, büyük bir arınma mevsimidir. Tövbe ve dua zamanı, rahmet ve mağfiret iklimidir. Bizim görevimiz, gayemiz, gayretimiz böylesine sayısız hikmet ve güzellikleri içinde barındıran bu yolculuğun hacılarımızın hayatına değer katması, kalıcı izler bırakması için var gücümüzle çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Hacı adaylarının ibadetlerini eksiksiz yerine getirmelerinin kafile başkanlarının rehberlik ve önderliğine bağlı olduğunu söyleyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Kafile başkanları, intikallerden ziyaretlere ibadetin her aşamasında hacı adaylarını en güzel şekilde sevk ve idare edecektir. Bilgi, sevgi, samimiyet ve güzel iletişimle din görevlilerine de rehberlik edecek, onların en iyi şekilde hizmet etmelerine öncülük edecektir. Ortalama üç dört haftalık süre içerisinde hacı adaylarıyla geçirdiği zamanı adeta bir okula dönüştürecektir."

Haccı irşat için önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Erbaş, "Bizler için hac tebliğ açısından en büyük imkandır. Yormadan, usandırmadan, hac süresinin tamamını bilgi ve tebliğ için fırsata çevirmek bizler için en önemli yükümlülüktür." diye konuştu.

Başkan Erbaş, toplantıdan sonra Mekke Fetva ve İrşat Başkanlığını ziyaret etti, ekip üyelerinden bilgi aldı.