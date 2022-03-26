Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi - Haberler

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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Doha'da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Doha'da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cabbarova, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüştü.


Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Dünya, Güncel, Haberler

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