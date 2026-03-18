Dev iş birliği! Kuzey Kore'nin kasasına 14,4 milyar dolar girdi

Kuzey Kore'nin Rusya ile yaptığı askeri anlaşmaların ekonomik boyutu dikkat çekici rakamlara ulaştı. Uluslararası analizlere göre Pyongyang yönetimi, bu iş birliklerinden toplamda 14,4 milyar dolar kazanç sağladı.

SİLAH VE MÜHİMMAT DESTEĞİ SAĞLADI

Kuzey Kore'nin Rusya'ya savaş sürecinde geniş çaplı askeri destek verdiği belirtiliyor. Bu kapsamda milyonlarca top mermisi, balistik füzeler ve çeşitli askeri ekipmanların sevk edildiği ifade ediliyor. Ayrıca binlerce askerin de sahada görev aldığı iddialar arasında yer alıyor.

KARŞILIĞINDA STRATEJİK KAZANÇ

Pyongyang yönetiminin bu destek karşılığında enerji, gıda ve askeri teknoloji alanında önemli kazanımlar elde ettiği değerlendiriliyor. Özellikle füze teknolojisi ve savunma sistemleri alanındaki iş birliğinin Kuzey Kore'nin askeri kapasitesini güçlendirdiği belirtiliyor.

KÜRESEL DENGELERİ ETKİLEYEN ORTAKLIK

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ortaklık, son yıllarda özellikle askeri ve stratejik alanlarda hızla derinleşen bir ilişki olarak öne çıkıyor. İki ülke, Batı'ya karşı ortak bir duruş sergilerken, bu yakınlaşma hem ekonomik hem de güvenlik boyutunda dikkat çekici sonuçlar doğuruyor.

Rusya'nın Ukrayna savaşıyla birlikte artan mühimmat ihtiyacı, Kuzey Kore'yi önemli bir tedarikçi haline getirdi. Pyongyang yönetimi, Rusya'ya büyük miktarda top mermisi, füze ve askeri ekipman sağlarken, bu destek karşılığında enerji, gıda ve çeşitli ekonomik kazanımlar elde ediyor. Bu durum, yaptırımlar altında bulunan Kuzey Kore için önemli bir nefes alanı oluşturuyor.

FÜZE VE UYDU TEKNOLOJİSİ

İki ülke arasındaki iş birliği yalnızca silah ticaretiyle sınırlı değil. Aynı zamanda askeri teknoloji paylaşımı, savunma alanında koordinasyon ve diplomatik destek gibi başlıklarda da ilerleme kaydediliyor. Rusya'nın özellikle füze ve uydu teknolojisi konularında Kuzey Kore'ye katkı sunduğu yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

2024 yılında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, ilişkilerin boyutunu daha da ileri taşıdı. Bu anlaşma, taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı destek verilmesini de kapsayan maddeler içeriyor. Bu yönüyle ortaklık, klasik iş birliğinin ötesine geçerek yarı ittifak niteliği kazandı.

Uzmanlara göre Kuzey Kore–Rusya yakınlaşması, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda küresel güç dengelerini de etkileyebilecek bir gelişme. ABD ve müttefikleri bu iş birliğini yakından takip ederken, oluşan yeni bloklaşmanın uluslararası sistemdeki gerilimi artırabileceği değerlendiriliyor.