Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Brezilya'da İklim Konferansına Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Brezilya'ya gitti. Yılmaz, burada çeşitli ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler yaparak iklim eylemi ve bölgesel konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Brezilya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı'na katılmak üzere gittiği Brezilya'da ikili görüşmelerde bulundu. Yılmaz, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"COP30 kapsamında ülkemizi temsilen bulunduğumuz Brezilya'nın Belem kentinde, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed eş-Şara Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Sahiba Gafarova, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Şina Ansari ve Rusya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı ve İklim Sorunları Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriyev ile ayrı ayrı verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Görüşmelerimizde; iklim eylemi, COP29'un kazanımları, COP31 ev sahipliği adaylığımız, küresel iklim finansmanının güçlendirilmesi, ikili ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler, ticaret, enerji, ulaştırma, sınır güvenliği ve çevresel konular dahil geniş bir yelpazede ortak gündemlerimizi değerlendirdik.

Türkiye olarak; Azerbaycan, Suriye, İran ve Rusya ile köklü ve çok boyutlu ilişkilerimizi ve yapıcı diyaloğumuzu güçlendirmeye; bölgemizde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen iş birliği mekanizmalarını ilerletmeye kararlıyız. Küresel ölçekte ise adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iklim diplomasisi için tüm paydaşlarımızla yakın istişare ve dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
