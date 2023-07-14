Çin ve Rusya, bölgesel barış ve istikrarı korumak için çalışmaya hazır

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in ASEAN'ın merkezi konumunu desteklemek, dış güçlerin müdahalesine karşı koymak ve bölgesel barış ve istikrarı korumak üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (sağda), Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in ASEAN'ın merkezi konumunu desteklemek, dış güçlerin müdahalesine karşı koymak ve bölgesel barış ve istikrarı korumak üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

CAKARTA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin ve Rusya'nın uluslararası ilişkilerde dünya genelinde çok kutupluluğu ve daha fazla demokrasiyi ortaklaşa desteklediğini söyledi.

Wang, Perşembe günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ASEAN dışişleri bakanları toplantıları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Wang, Çin ve Rusya'nın, yüzyıllık dönemde görülmemiş büyük değişiklikler karşısında, meşru çıkarlarını korumak ve uyumlu bir arada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerine bağlı kalmak üzere birbirlerini kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Wang, iki tarafın iki ülke lideri arasında varılan önemli uzlaşmayı hayata geçirmeleri, üst düzey etkileşimi sürdürmeleri ve stratejik iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Yetkili, her iki tarafın da büyük ülkeler olarak sorumluluklarını yerine getirmesi, kendi ulusal çıkar ve itibarını koruması ve uluslararası adalet ve hakkaniyeti muhafaza etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin ve Rusya'nın, ASEAN'ın diyalog ortakları olduğunu hatırlatan Wang, ASEAN ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesinin, kalkınma konusunda bölgesel uzlaşıya varılması, çok taraflılığın desteklenmesi ve bölgesel refah ve istikrarın artmasına olanak sağlayacağını kaydetti.

Wang; Çin'in, ASEAN'ın merkezi konumunu desteklemek, dış güçlerin müdahalesine karşı koymak, ASEAN ülkelerinin Doğu Asya işbirliğine bağlı kalmasını desteklemek ve bölgede zor elde edilmiş barış ve istikrarı korumak için Rusya'yla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Lavrov ise Rusya'nın iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşmayı hayata geçirmek, stratejik işbirliğini daha da güçlendirmek ve çeşitli alanlardaki işbirliğini ilerletmek için Çin'le çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Bakan, dünya genelinde çok kutupluluğu teşvik etme, hegemonyacı anlayış ve güç siyasetine karşı çıkma ve ASEAN'ın merkezi konumunu ortaklaşa destekleme yönünde çaba gösterilmesini istedi.

Görüşmede iki taraf, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirme konusunda görüş alışverişinde de bulundu.