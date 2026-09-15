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Çin ve Fransa dışişleri bakanları telefonda görüştü

Çin ve Fransa dışişleri bakanları telefonda görüştü
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ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot telefon görüşmesinde ikili ilişkileri, Avrupa Birliği ile yaşanan ticari gerilimleri ve bölgesel krizleri ele aldı.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Fransız Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot telefon görüşmesinde ikili ilişkileri, Avrupa Birliği ile yaşanan ticari gerilimleri ve bölgesel krizleri ele aldı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'ın telefonda görüştüğü bildirildi. Bakanlar görüşmede ikili ilişkiler, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan ticari gerilimler ve küresel krizleri ele aldı. Fransa'nın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede iki bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak karmaşık uluslararası ortamda stratejik diyaloğu sürdürme ve küresel risklere karşı iş birliğini artırma kararlılığını vurguladı.

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Pekin ile Brüksel arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Wang, ticari anlaşmazlıkların yapıcı diyalogla çözülmesi gerektiğini ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınılması gerektiğini aktardı. Korumacı politikaların Avrupa'nın rekabet gücünü yükseltmeyeceğini savunan Wang, aksine tüketicilerin uygun fiyatlı ürünlere erişimini engelleyeceğini, enflasyonu tırmandıracağını ve yeşil enerjiye geçiş sürecini aksatacağını ifade etti. Wang Yi, Fransa'dan AB-Çin ilişkilerinin dengelenmesinde rasyonel bir rol oynamasını beklediklerini de söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ise AB ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari zorlukların farkında olduklarını belirterek, ortak çözümler bulunması amacıyla taraflar arasında yapıcı müzakereleri teşvik etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimler değerlendirilirken, Wang Yi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bölgede barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik güvenlik önerilerine ilişkin mevkidaşına bilgi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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