Çin, Ukrayna-Rusya savaşı için barış planı açıklayacak

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Konferansı'nda yaptığı konuşmada Çin'in barış ve diyalog tarafında olduğunu ifade ederek, "Ukrayna krizine siyasi çözüm konusunda Çin'in tutumunu açıklayacağız" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Konferansı'nda yaptığı konuşmada Çin'in barış ve diyalog tarafında olduğunu ifade ederek, "Ukrayna krizine siyasi çözüm konusunda Çin'in tutumunu açıklayacağız" dedi.

Münih Konferansı'nda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Yi, "Çin'in Ukrayna krizine siyasi çözüm konusundaki tutumunu açıklayacağız ve Çin barış ve diyalogdan yana olmaya devam edecek. Çin ayrıca mevcut güvenlik ikilemini çözmek için daha uygulanabilir önlemler önermek için 'Küresel Güvenlik Girişimi Konsept Belgesini' yayınlayacak" dedi.

Bakan Yi, güvenli bir dünya inşa etmenin her ülkenin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Güvenli bir dünya inşa etmek tüm ülkelerin arzusu ve ortak sorumluluğudur. Dünyayı daha güvenli hale getirmek için, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymakta ısrarcı olmalıyız. Anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla barışçıl çözümünde ısrarcı olmalıyız. BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine dönmeliyiz, kalkınmanın kilit rolüne hepimiz önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.