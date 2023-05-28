Çin'in Yunnan Eyaletinde On Milyonlarca Kelebek Kozalarından Çıktı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Honghe Hani ve Yi Özerk Bölgesi'nde bulunan kelebek vadisinde on milyonlarca kelebek kozalarından çıkarak görsel bir şölen oluşturdu.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Honghe Hani ve Yi Özerk İli'nde kelebek vadisindeki kelebekler, 24 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cui Wen/Xinhua)

KUNMİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Honghe Hani ve Yi Özerk Bölgesi'nde bulunan kelebek vadisinde on milyonlarca kelebek kozalarından çıkarak görsel bir şölen oluşturdu.

Jinping Miao, Yao ve Dai Özerk ilçesindeki kelebek vadisi müzesinin müdürü Yang Zhenwen, yüksek sıcaklar nedeniyle bu yıl "kelebek patlaması"nın normalden biraz daha erken gerçekleştiğini ve kelebeklerin boyutunun önceki yıllara kıyasla daha büyük olduğunu söyledi.

Yang, "Bu yıl vadide yaklaşık 80 ile 100 milyon arasında kelebek olmasını bekliyoruz" dedi.

Kelebek vadisinde Çin'deki en nadir, en eski, en büyük ve en küçük kelebekler de dahil olmak üzere, örneklerde veya fotoğraflarda 320'den fazla kelebek türü tespit edildi.

Kelebek yoğunluğunun 10 Haziran civarına kadar süreceği tahmin ediliyor.