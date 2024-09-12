Çin Fırsatı, Dışa Açık Xinjiang Etkinliği Basın Mensupları Tarafından Ziyaret Edildi

ÇİN'İN batısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Xinjiang ilinde düzenlenen 'Çin Fırsatı, Dışa Açık Xinjiang' etkinliği birçok ülkeden basın mensubunun katılımıyla 1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. 20'den fazla gazetecinin katıldığı etkinlikler kapsamında başkent Urumçi ve Yili kentlerindeki kültürel, ekonomik ve hizmet alanları ziyaret edildi.

Çin İstanbul Başkonsolosluğu ve Xinjiang Haber Servisi davetiyle Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan 20'ye yakın gazeteci Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki değişimi görmek için bir dizi etkinliğe katıldı. Etkinlikler kapsamında bölgeyi tanıtan medya yetkilileri, "Bölgenin kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan projeler hayata geçirildi. Bu kapsamda geleneksel Uygur el sanatları, müzik ve dansın ön planda olduğu projeler, hem turizmi teşvik ediyor hem de yerel halkın kültürel mirasını korumaya yönelik" ifadelerini kullandı. Sincan Kapalı Çarşısı'nın, 'Uygurlar, Hui ve Han turistler arasında popüler bir buluşma noktası' olduğunu belirten yetkililer, çarşıda kültürel ürünlerin de öne çıktığını ifade ettiler. Ayrıca, Türk kültüründeki 'Nasreddin Hoca'nın, bölgede 'Nasreddin Efendi' olarak bilindiğini ve kültürel bir simge haline geldiğini eklediler.

KÜLTÜREL MİRAS VE MODERNLEŞMENİN BULUŞMA NOKTASI: SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ

Yerel halkın yaşadığı bölge ve birçok şirketin gezildiği etkinlikler kapsamında ekonomik ve ticari gelişmelerin yanında tarım ve hayvancılık sektörlerinde de önemli ilerlemeler kaydedildiği ifade edildi. Muztag su şirketi Genel Müdürü Yue Jing Chun bölgedeki faaliyetlerle ilgili olarak, "Organik tarım uygulamaları ve yöresel ürünlerin pazarlanması, yerel halkın gelirini artırıyor. Özellikle lavanta bahçelerimiz ve bölgeye özgü kahverengi ineklerden elde edilen sütle yapılan yoğurt ve dondurmalar büyük bir ekonomik katkı sağlıyor" dedi. Yetkililer ayrıca, bölgeye özgü tekstil ve el sanatları ürünlerinin, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda talep gördüğünü belirttiler. Teknoloji alanında yapılan yatırımlara da dikkat çeken yetkililer, "Urumçi'deki büyük ölçekli projeler, bölgenin teknolojik altyapısını güçlendirirken, akıllı şehir projeleri ve dijital hizmetler yaşam kalitesini artırıyor. Yili Kenti'nde modern tarım cihazları ve veri analitiği kullanılarak verimlilik artırıldı" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Sağlık ve eğitim alanındaki gelişmeler, Yili Kenti'nde yapılan ziyaretlerin önemli bir parçasıydı. Sağlık hizmetleri hakkında konuşan doktorlar, yeni sağlık merkezleri ve hastaneler inşa edildiğini ve 'Dostluk Vilayet Hastanesi'nin' modern tıbbi cihazlarla donatıldığına dikkat çekti. Doktorlar açıklamalarında ayrıca dijital sağlık uygulamalarının, 'uzak köylerde yaşayan insanlara uzaktan tıbbi danışmanlık imkanı sunduğunu' da belirtti. Bölgedeki meslek liselerinin ziyaret edildiği etkinliklerde eğitim hakkında bilgi veren okul yetkilileri, "Yeni okullar ve eğitim merkezleri açıldı. Öğrencilere meslek liselerinde donanımlı eğitim sunuluyor. Ayrıca öğretmenler için düzenlenen sürekli eğitim programları, eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor" açıklamasını yaptı. Açıklamada gelişmelerin, bölgenin kalkınmasına ve yaşam standartlarının yükselmesine önemli katkılar sağladığını ifade edildi.