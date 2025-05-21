Çin, DTÖ'de Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Korunması İçin Çağrıda Bulundu

Çin, DTÖ'de Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Korunması İçin Çağrıda Bulundu
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Çin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Konseyi'nin yıllık toplantısında çok taraflı ticaret sisteminin korunması için çağrıda bulundu. ABD'nin gümrük vergileri politikası hakkında endişelerini dile getiren Çin, DTÖ üyelerinden ortak adım atmalarını istedi.

ÇİN, Dünya Ticaret Örgütü Genel Konseyi'nin 2'nci yıllık toplantısında DTÖ'ye çok taraflı ticaret sistemini koruma çağrısında bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Konseyi'nin 2'nci yıllık toplantısı, 20–21 Mayıs tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendi. Çin heyeti, toplantının ilk gününde 'Mevcut Durumda Çok Taraflılığın Desteklenmesi' başlıklı yazılı öneri sundu. Öneride, ABD'nin 'karşılıklı gümrük vergileri' politikasına yönelik endişeler dile getirildi ve DTÖ üyelerine bu konuda ortak adım atmaları çağrısı yapıldı.

Öneride, açık, istikrarlı ve kurallara dayalı bir küresel ticaret düzeninin tüm ülkelerin ortak çıkarına olduğu vurgulandı. Çin tarafı, mevcut küresel ticaret ortamında tüm DTÖ üyelerine, ticari ilişkilerin istikrarını koruma, ticaret politikalarında şeffaflığı artırma ve uluslararası ticareti DTÖ kuralları çerçevesinde sürdürme çağrısında bulundu. Öneride ayrıca, en az gelişmiş ülkelere yönelik piyasa erişiminin genişletilmesi gerektiği çağrısı da yapıldı. Çin, DTÖ'de reform sürecinin derinleştirilmesini desteklediğini belirterek, 'Kalkınmayı Hızlandıran Yatırım Kolaylığı Anlaşması' ile 'E-Ticaret Anlaşması' gibi belgelerin mümkün olan en kısa sürede DTÖ kuralları kapsamına alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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