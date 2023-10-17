Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin'i karşıladı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu kapsamında düzenlenen resepsiyonda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kapıda karşıladı. Xi ve Putin, kısa süreli sohbet etti ve aile fotoğrafı çektirdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu kapsamında düzenlenen resepsiyonda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kapıda karşıladı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu kapsamında ülke liderler için Büyük Salon'da resepsiyon düzenlendi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, resepsiyoan katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kapıda karşıladı. Xi ve Putin, kısa süreli sohbet etti. Karşılama töreninin ardından foruma katılan ülke liderleri birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Bugün Macaristan, Vietnam, Tayland ve Moğolistan liderleriyle bir araya gelen Putin'in yarın Xi ile yarın resmi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. - PEKİN