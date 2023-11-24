Çin'de Sıcaklık Düşüşleri Devam Ediyor

Çin'in orta ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini sürdürüyor. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, yeni bir soğuk hava dalgasının ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyeceğini bildirdi.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar Cuma günü sert şekilde düşerken, soğuk hava önümüzdeki 10 gün boyunca ülkenin çeşitli bölgelerini etkisi altına almaya devam edecek.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Çin'in kuzeydoğusu dahil olmak üzere bazı bölgelerde sıcaklıklar 6 ila 10 derece düşerken, bazı bölgelerde ise 12 ila 17 derece düşüşler görüldü.

Merkez, yeni bir güçlü soğuk hava dalgasının Pazar gününden Salı gününe kadar Çin'in orta ve doğu kesimlerinin büyük çoğunluğunu etkisi altına alacağını bildirdi.

Yangtze Nehri'nin orta ve aşağı kesimleri ile kuzeyindeki bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalabileceğini belirten merkez, İç Moğolistan ve Çin'in kuzeydoğusundaki bazı bölgelerde sıcaklıkların 12 derece kadar düşebileceği tahmininde bulundu.

Sıcaklık düşüşleriyle birlikte, Çin'in kuzeybatısındaki bazı bölgelerde ve kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar ve boralar görülmesi olası. Öte yandan, Pazar gününden Pazartesi gününe kadar İç Moğolistan, Jilin ve Heilongjiang'da orta ve yoğun şiddette kar yağışı ile bazı bölgelerde kar fırtınalarının etkili olması bekleniyor.