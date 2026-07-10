Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde incelemede bulundu

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyetle ilk etabı tamamlanarak kullanıma açılan Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde incelemede bulundu. Türkiye'nin KKTC'ye hibe ettiği 15 bin ton kapasiteli Güzelyurt Soğuk Hava Deposu'nun, 20 Temmuz'da hizmete gireceği bildirildi. Narenciye kayıplarını azaltması ve ihracatı güçlendirmesi beklenen tesiste güneş enerjisinin de kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı