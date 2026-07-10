Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde incelemede bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Türkiye tarafından hibe edilen 15 bin ton kapasiteli Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Tesisin 20 Temmuz'da hizmete girmesi ve narenciye kayıplarını azaltarak ihracatı güçlendirmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyetle ilk etabı tamamlanarak kullanıma açılan Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde incelemede bulundu. Türkiye'nin KKTC'ye hibe ettiği 15 bin ton kapasiteli Güzelyurt Soğuk Hava Deposu'nun, 20 Temmuz'da hizmete gireceği bildirildi. Narenciye kayıplarını azaltması ve ihracatı güçlendirmesi beklenen tesiste güneş enerjisinin de kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha

Erdoğan'ın hediyesine bayıldı! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
Beyaz Saray: Başarılı bir NATO 2026 Zirvesi

Trump'tan, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne övgü
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş

Genç cerrahın telefonundan çıkan görüntüler hastaneyi karıştırdı
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı

Dünyayı alarma geçiren hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı