Cevdet Yılmaz'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın barışa yönelik ortak deklarasyona imza atmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Yılmaz, bu gelişmenin kalıcı barış ile sonuçlanmasını dilediklerini vurguladı ve barışın, Kafkaslar ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine olumlu katkıda bulunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Beyaz Saray'da barışa yönelik olarak ortak deklarasyona imza attı. Memnuniyetle karşıladığımız bu gelişmenin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz. Barışın sağlanması sadece iki ülke için değil, Kafkaslar'ın genelinde huzur ve refah anlamına gelmektedir. Kalıcı barış, ülkemizin Kafkaslar'la ve Orta Asya başta olmak üzere bağlantılı bölgelerle ekonomik ilişkilerine de katkıda bulunacaktır. Ticaretten yatırımlara, turizmden enerjiye, lojistikten altyapıya birçok sektörde fırsatlar oluşacaktır. Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra, Doğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin kalkınma süreci de olumlu etkilenecektir. Sayın Paşinyan, çeşitli kesimlerin muhalefetini göğüsleyerek ülkesi için barışı savunduğu için takdiri hak ediyor. Bugünlere gelinmesinde gösterdiği liderlik için Sayın Aliyev'e, kritik dönemlerde kardeş Azerbaycan'a verdiği stratejik destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Hakkaniyetli bir barıştan herkes kazançlı çıkacaktır. İyi komşuluk ve sınırlara karşılıklı saygı duyulan bir ortam, herkesin lehine olacaktır. Türkiye olarak Kafkaslar'da barış, istikrar ve refahı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

