Kanada Başbakanı Carney ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü
Kanada Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mark Carney ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, iki liderin Orta Doğu'da giderek tırmanan durumu ele aldıkları, İran'ın saldırılarını kınadıkları ve bölgesel gerilimin daha da artmasını önleme gerekliliğinin altını çizdikleri belirtildi.
Görüşmede, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanması konusunun da gündeme geldiği aktarılan açıklamada, Carney'nin uluslararası deniz taşımacılığını koruma ve seyrüsefer serbestisini sağlama çabalarına Kanada'nın verdiği desteği vurguladığı kaydedildi. Liderlerin ayrıca, mevcut krizin yükselen enerji fiyatları da dahil olmak üzere küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği ifade edildi.