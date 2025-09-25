CAATSA yaptırımları nedir?

Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya gelen ABD Başkanı Donald Trump, görüşmenin iyi geçmesi durumunda ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının "hemen" kaldırılabileceğini söyledi.

CAATSA, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltması.

ABD, Aralık 2020'de Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uygulamaya başladı.

ABD Kongresi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal edeceği ve yaptırımların gündeme gelmesi gerektiğini belirtmişti.

Bu madde, Rusya'nın istihbarat veya savunma sektörleri ile alışveriş yapan kişi veya kurumlara yönelik yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

2017'de Kongre'nin onayladığı yasa Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların yolunu açıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ilk döneminde, Kongre'nin baskısı üzerine CAATSA'yı Ağustos 2017'de imzalamak zorunda kalmıştı.

Bu yasa, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesi üzerine 2016'da Barack Obama döneminde uygulamaya konan yaptırımları güvence altına almıştı.

Başkan'ın Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımları kaldırma yetkisini sınırlıyor.

Yasanın çıkarıldığı dönem ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın Donald Trump lehine müdahale ettiği yönündeki tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemdi.

Yaptırımlar neler getirdi?

ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) yaptırım listesine eklemişti.

Böylece Başkanlığın ABD'den ekipman ve teknoloji ihracat lisansı alması ve uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanaması engellenmişti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile üst düzey yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine eklenmişti.

Yaptırım kapsamına alan kişi ve kurumlara ABD'ye giriş yasağı getirilmiş, ABD'den gayrimenkul edinmeleri ve döviz üzerinden işlem yapmaları da engellenmişti.

Yaptırımlara konu olan kişi ya da kurumlarla ABD'nin ihale ya da sözleşme yapması da engellenmişti.