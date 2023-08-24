BRICS Zirvesi Güney Afrika'da devam ediyor

1. Johannesburg sokaklarından çeşitli görüntüler

BRICS Zirvesi Güney Afrika'da sürerken, uluslararası gözlemciler, dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların üzerine gidilmesinde BRICS mekanizmasının gün geçtikçe daha önemli hale geldiğini söylüyor.

"BRICS platformu, küresel çevrenin sorunlarının temsil edilip ele alınmasında son derece önemli. Aynı zamanda bu sorunlara bazı çözümler de bulmaya çalışıyorlar. Bu da BRICS'in etkili bir forum haline geldiğini gösteriyor. BRICS, nispeten genç bir örgüt, ama yeni kurulmuş bir örgüt olmasına karşın küresel olarak son derece popüler hale geldi ve BRICS'e tam üye ya da ortak olarak katılmak isteyen birçok ülkeyi kendine çekiyor."

"BRICS ne kadar büyürse o kadar iyi. Son zamanlardaki jeopolitik gelişmelerde güçler dengesini ilerici güçler lehine getirmemiz gerekiyor. BRICS'in temsil ettiği şey de bu."

"BRICS topluluğu dahilinde büyümek ve yüz yüze olduğumuz ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için bir araya gelme, fikir paylaşma, birbirinin yanında durma, birbirine destek olmanın daha kritik hale geleceğini düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Johannesburg ve İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)