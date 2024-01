Boeing CEO'su Alaska Havayolları olayını değerlendirdi

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing şirketinin CEO'su Dave Calhoun, şirket çalışanlarıyla düzenlediği toplantıda Alaska Havayolları seferinde meydana gelen olayı değerlendirdi. Calhoun, "Bu konuya hatamızı kabul ederek yaklaşacağız. Yüzde 100 şeffaflıkla yaklaşacağız" dedi.

Boeing Başkanı ve CEO'su Dave Calhoun ve şirket liderleri tüm çalışanlarla güvenliğin önemine yönelik toplantı düzenledi. Bu toplantıda Alaska Havayolları uçuşunda meydana gelen olaya da değinen Calhoun, "Bu fotoğrafı aldığımda (kapısı düşen uçağın fotoğrafı), kapının yanındaki koltukta oturması gereken kişiye ne olduğunu bilmiyordum. Tek düşünebildiğim buydu. Çocuklarım var, torunlarım var, sizin de öyle. Bu şeyler önemli. Her şey önemli. Her detay önemli. Bu, işimizin ciddiyetini hatırlatan bir şey. Bu olaya hatamızı kabul ederek yaklaşacağız, her adımda yüzde yüz ve tam bir şeffaflıkla yaklaşacağız. Kazayı soruşturan yetkililerle birlikte çalışacağız" dedi.

Calhoun ayrıca, ABD Federal Havacılık Dairesi'nin (FAA) başlattığı incelemenin sürdüğünü belirtti.

NE OLDU?

ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland kentinden Kaliforniya eyaletindeki Ontario kentine sefer yapmak üzere kalkış yapan Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağının kabin kapısı koparak düşmüştü. Olayın, uçağın 4 bin 800 metre yükseklikteyken meydana geldiği açıklanmış, kapının bulunduğu yerdeki koltuklarda kimsenin oturmadığı belirtilmişti. Meydana gelen olay sonrası, 177 kişiyi taşıyan uçak, Portland'daki havalimanına geri dönerek acil iniş yapmıştı.

THY, UÇAKLARINI KONTROL İÇİN BAKÜ VE DOHA'YA YÖNLENDİRMİŞTİ

Alaska Havayolları'nda yaşanan olay sonrasında filosunda yer alan 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı tedbir amaçlı olarak yere indiren ve iki uçağı İran'da kalan Türk Hava Yolları (THY), kontrollerinin yapılması için uçaklardan birini Bakü'ye diğerini ise Doha'ya yönlendirmişti. Havayolu şirketinin bu tipteki 3 uçağı İstanbul Havalimanı'na indirilirken, 2 uçak da İran'da kalmıştı. Her iki uçak inceleme yapılması için İran'ın İsfahan ve Meşhed kentlerinden ayrılarak Bakü ve Doha'ya yönlendirilmişti. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Boeing 737 MAX 9 tipi 5 uçağın sefere verilip verilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi.