Boeing, 737 Max Kazaları için 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek

ABD Adalet Bakanlığı'nın, havacılık firması Boeing ile 346 kişinin hayatını kaybettiği '737 Max' uçak kazalarıyla ilgili davada cezai kovuşturmadan kaçınmasını sağlayacak bir anlaşma yaptığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, havacılık firması Boeing ile firmanın 2018'de Endonezya'da, 2019'da ise Etiyopya'da meydan gelen ve 346 kişinin yaşamını yitirdiği '737 Max' uçak kazalarıyla ilgili dolandırıcılık davasında cezai kovuşturmadan kaçınmasını sağlayacak bir anlaşma yaptı. Şirketin, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) soruşturmasını engellemeye çalıştığını kabul edeceği ve 1,1 milyar dolar ceza ödeyeceği kaydedildi.

Adalet Bakanlığı, anlaşma miktarının büyük bir kısmının Boeing'in uyumluluk, güvenlik ve kalite programını iyileştirme çalışmalarına gideceğini, 445 milyon dolarlık kısmının ise mağdur ailelere tazminat olarak ayrılacağını duyurdu. Bakanlık yetkilileri, hiçbir şeyin mağdurların kayıplarını azaltamayacağını ancak bu çözümün Boeing'in mali olarak sorumlu tutulmasını ve gelecekteki yolcuların güvenliği üzerinde etki yaratmasını sağladığını bildirdi.

Bazı mağdur aileler ise anlaşmayı sert şekilde eleştirerek, 'büyük bir keder ve hatta öfke' hissettiklerini belirtti.