BM, Sahel bölgesinde uluslararası destek çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), Sahel bölgesinde silahlı gruplarla mücadele ve bölgenin güvenliği için uluslararası destek çağrısı yaptı.

BM Afrika Genel Sekreter Yardımcısı Martha Pobee, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Sahel bölgesinde artan güvenlik sorununa dikkati çekti.

Sahel bölgesinde silahlı grupların saldırılarının arttığına işaret eden Pobee, uluslararası toplumun bu noktada yetersiz kaldığını ve daha fazla destekte bulunması gerektiğini belirtti.

Pobee, bölge ülkelerinden Burkina Faso, Çad, Moritanya ve Nijer'in silahlı örgütlere karşı ortak hareket ettiğini ancak ocak ayından bu yana etkili bir askeri operasyon gerçekleştiremediklerini kaydetti.

Fransa'nın Mali ile yaşanan kriz nedeniyle birliklerini Nijer'e çektiğini söyleyen Pobee, Rus paralı askerlerinin bölgeye konuşlandığını ifade etti.

Pobee, Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin güvenlik alanında işbirliği yaptığını ancak sınır bölgelerinde güvenliğin tesis edilemediğini vurguladı.

BM'ye göre, Sahel bölgesinin büyük bir bölümünde güvenlik, silahlı gruplar, aşırılıkçılar ve suç örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle yeniden bozuldu.

Güvenlik sorunları nedeniyle Sahel bölgesinde 6,3 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı, 10 bin okul ve 7 bin sağlık merkezi kapandı. Bölgede 18,6 milyon kişi ise "gıda güvensizliği" tehdidiyle karşı karşıya.