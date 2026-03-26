BM: ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş kontrolden çıktı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair yaptığı açıklamada savaşın kontrolden çıktığını ve küresel ekonomik etkilerinin yıkıcı olduğunu belirtti. Guterres, savaşın sona ermesi ve diyalog yoluyla barış sağlanması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın kontrolden çıktığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Guterres, "Aradan üç haftadan fazla bir süre geçmişken, bu savaş artık kontrolden çıkmış durumda. Çatışma, liderlerin bile hayal edilebilir sınırları içinde gördüğü eşikleri aşmış bulunuyor" dedi.

Dünyanın derin bir küresel ekonomik şokun eşiğinde olduğunu belirten Guterres, diyalog ve barışa yönelik bir dizi girişimin devam ettiğini söyledi. Guterres, "ABD ve İsrail'e mesajım şudur: Savaşı sona erdirmenin tam zamanıdır, zira insani ıstırap derinleşmekte, sivil kayıplar artmakta ve savaşın küresel ekonomik etkisi giderek daha yıkıcı bir hal almaktadır. İran'a mesajım ise komşularına yönelik saldırılarına son vermesidir. Güvenlik Konseyi bu saldırıları kınamış ve derhal sona erdirilmelerini talep etmiştir" ifadelerini kullandı.

Guterres, Lübnan'daki insani duruma da değinerek, "Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmalıdır. İsrail ise Lübnan'da, en ağır darbeyi sivillere vuran askeri operasyonlarına ve saldırılarına son vermelidir. Gazze modeli, Lübnan'da asla tekrarlanmamalıdır" diye konuştu.

Savaşın çözüm olmadığını dile getiren Guterres, "Bu felaketten bir çıkış yoluna ihtiyacımız var. Çıkış yolu diplomasidir. Uluslararası hukuka tam saygı, çıkış yoludur. Barış, çıkış yoludur" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
