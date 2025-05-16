Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Orta Doğu turunda Suudi Arabistan ve Katar'dan toplam 1,8 trilyon dolarlık yatırım sözü alan Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise enerji ortaklığı anlaşması imzaladı. Anlaşma sonrası kendisine "dünyanın en kaliteli petrolünden bir damla" hediye edilen Trump, "Sadece bir damla verdiler, heyecanlanmamı beklemeyin" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.
Başkanlığının ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım toplamayı hedeflediklerini belirten ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.
Suudi Arabistan'da 600 milyar dolarlık, Katar'da da 1,2 trilyon dolarlık ekonomik iş birliği taahhüdü alan Trump,Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise enerji ortaklığı için bir anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmanın sonunda sembolik olarak dünyanın en kaliteli petrolü olarak tabir edilen petrolden Trump'a bir damla hediye edildi.
"BU YÜZDEN HEYECANLANMIYORUM"
Kendisine takdim edilen hediye sonrası basın mensuplarına dönüp bir açıklama yapan Trump, "Bu gezegendeki en yüksek kaliteli petrol ve bana sadece bir damla verdiler. Bu yüzden heyecanlanmıyorum" dedi.