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Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv Maçında Seyirci Olmayacak

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv Maçında Seyirci Olmayacak
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Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı, Hollanda'daki olaylar nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşma 28 Kasım’da Macaristan’ın Debrecen şehrinde gerçekleşecek.

Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv ile Macaristan’da oynayacağı maça seyirci alınmayacağı da duyuruldu.

Karşılaşma 28 Kasım’da Debrecen şehrinde oynanacak.

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan son açıklamada seyircisiz oynama kararının Hollanda’nın Amsterdam kentinde yaşanan olaylar sonrası alındığı ifade edildi.

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası Filistin yanlıları ile yaklaşık 3 bin İsrail takımı taraftarı arasında çatışma çıkmıştı.

Kente yayılan olaylarda 5 kişi yaralandı, en az 62 kişi gözaltına alındı. Amsterdam Belediyesi kentte olağanüstü hal ilan etti ve tüm gösterileri yasakladı.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, Macar yetkililerin Hollanda’daki gelişmeler sonrası seyirci kabul etmeme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Macaristan’ın ‘ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke’ olduğu da ifade ediliyor.

Kulüp, taraftarlarından seyahat programı yapmamaları da istendi.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda oynanacak.

Amsterdam’da neler yaşandı?

7 Kasım akşamı Johan Cruyff Arena Stadyumu'na yakın bölgelerde Filistin yanlıları ile Maccabi Tel Aviv taraftarları arasında gerilim yaşandı.

Maç öncesi stadyum çevresinde toplanan Filistin yanlıları, tekbir getirerek, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Bazı Maccabi Tel Aviv taraftarlarının ise Arap karşıtı sloganlar attığı, Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail ordusu lehine tezahüratlar yaptığı gözlendi.

Maçın ardından Amsterdam'ın merkezinde olaylar daha da büyüdü. Filistin yanlıları ile İsrailli taraftarlar arasındaki gerilim, çatışmaya dönüştü.

Karşılaşma için yaklaşık 2 bin 600 İsrailli taraftar Amsterdam'a gelmiş, maçı 5-0 Ajax kazanmıştı.

İsrailli bazı bakanlar Hollanda’da yaşanan olayları Yahudi düşmanlığına bağladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, "Barbar Yahudi düşmanlığı, Avrupa topraklarında bir kez daha çirkin yüzünü gösteriyor" demişti.

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