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Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, New York'ta Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısına Katıldı

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, New York'ta Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısına Katıldı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, New York'taki Türkevi'nde 'Şehirler 2030'a Geri Sayıyor' lansmanına katılarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tartıştı. UCLG ve BM temsilcileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Akın, Türkiye'nin uluslararası bağlamdaki çalışmalarını da ele aldı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, New York'taki Türkevi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleşen 'Şehirler 2030'a Geri Sayıyor (Cities Countdown to 2030)' lansmanına katılan Akın, UCLG teşkilatı ve Birleşmiş Milletler temsilcileriyle bir araya geldi. Lansmanda dünya çapında sürdürülebilir kalkınma hedefleri konuşuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, New York'ta çeşitli temaslarda bulundu. New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen 'Şehirler 2030'a Geri Sayıyor (Cities Countdown to 2030)' lansmanına katılan başkan Akın, burada Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve Birleşmiş Milletler temsilcileriyle bir araya geldi. Lansmanda sürdürülebilir bir gelecek için küresel amaçların yerel düzeyde somut, etkili eylemlere dönüşmesi, uluslararası topluma fayda sağlanması ve dünya çapında sürdürülebilir kalkınma hedefleri konuşuldu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'a da nezaket ziyareti gerçekleştiren Akın, kentin uluslararası bağlamdaki çalışmalarına yönelik istişarelerde bulundu.

Başkan Akın, New York ziyaretinin devam eden kısmında Birleşmiş Milletler ve UCLG himayesinde Geleceğin Zirvesi temasıyla çeşitli yerel ve bölgesel grup toplantılarının yanı sıra 'Daha iyi Bir Yarın İçin Çok Taraflı Çözümler' Eylem Günlerine de katılım sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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