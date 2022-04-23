Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Uruguay resmi ziyareti kapsamında başkent Montevideo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptık.

Uruguay resmi ziyareti kapsamında başkent Montevideo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptık.

Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Bustillo'ya Türkiye'de Galatasaray ve Fernerbahçe'de futbol takımlarında oynayan Uruguay milli takım oyuncuları Fernando Muslera ve Diego Rossi'nin imzalı formalarını hediye etti.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Dünya, Güncel, Haberler

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