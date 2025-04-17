Bakan Bolat, Sivil Toplum Kuruluşları ve Suriyeli iş insanları ile bir araya geldi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da ziyaretleri devam ediyor. Ülke bakanlarıyla dün görüşmeler gerçekleştiren Bakan Bolat, ziyaretinin ikinci gününde ilk olarak Selahaddin Eyyubi'nin türbesi ve ilk Türk Hava Şehitleri'nin kabrini ziyaret etti. Ardından Şam'daki bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları ve Suriyeli iş insanları ile kahvaltı toplantısında bir araya gelen bakan Bolat, "Suriye hükümetinin istediği ölçüde Türkiye hükümeti olarak kurumsal kapasiteyi geliştirme, altyapı eksiklikleri noktasında destek vereceğiz. Türkiye'deki bütün Bakanlıklar olarak, Suriye'ye destek olma konusunda Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırıldık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve heyeti, dün Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Bakan Bolat, ziyaretinin ilk gününde Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sırasında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere ivme katacak olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yol haritası ele alındı. Ayrıca, Suriye ekonomisinin kurumsal altyapısının güçlendirilmesine Türkiye'nin yapabileceği katkılar, ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasında iş birliği, bankacılık alt yapısının geliştirilmesi ve Suriye'nin yeniden imarı gibi konular gündeme geldi.

Bakan Bolat, ziyaretinin ikinci gününde ilk olarak Selahaddin Eyyubi'nin türbesi ve ilk Türk Hava Şehitleri'nin kabrini ziyaret etti. Bakan Bolat, daha sonra Şam'daki bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları ve Suriyeli iş insanları ile kahvaltı toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar'da katıldı. Açılış konuşması yapan Eş-Şa'ar toplantıya katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın selamlarını getirdim" dedi.

'İÇ SAVAŞ DÖNEMİNDE SURİYE'DEN SONRA EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE TÜRKİYE OLDU'

Bakan Bolat, "Dün sabah başladığımız Suriye- Şam ziyaretimizin son buluşmasında Şam Ticaret Odası üyeleriyle Türkiye'den gelen iş dünyası başkan ve yöneticilerle ortak iş forumunun buluşmasına hoş geldiniz. Bizim Türkiye olarak Suriye ile bin yıllık ortak mazimiz ve çok güçlü bağlarımız var. 910 kilometrelik Türkiye'nin en uzun sınır komşusu olan Suriye'dir. Suriye'deki 13 yıl süren ve halkın hürriyet zaferi ile neticelenen 8 Aralık Devrimi hayırlı uğurlu olsun. Bu iç savaş döneminde Suriye'den sonra en çok etkilenen ülke Türkiye oldu. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Cumhuru Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz, devletimiz ve milletimiz bir bütün halinde Suriye halkının yanında yer almıştır. Bu devrimden de büyük bir memnuniyet duymuştur. Bundan sonra da yine hükümet, devlet ve millet olarak Suriye'nin güçlü bir istikrar ve huzur içinde gelişmesi, büyümesi en büyük duamızdır" diye konuştu.

Bakan Bolat, "Kültürel ve sosyal yakınlaşma, entegrasyon en üst düzeye ulaştı. Bugün Suriye'de tahminimizce 4 milyon Türkçe konuşan kardeşlerimiz var. Türkiye ile 325 milyonluk Arap alemi arasındaki ekonomik, ticari, kültürel köprülerin kurulmasında Türkçe konuşan 4 milyon Suriyeli çok önemli bir rol oynayacak. İnsan önce komşusu ile ticaret yapar, ticaretini öyle büyütür. ABD-Meksika ekonomilerinin entegrasyonu, ABD-Kanada arasındaki entegrasyon, AB içinde 27 üye ülkenin ekonomik entegrasyonu, Türkiye ve Suriye'de böyle güçlü ekonomik, sosyal ve kültürel bir entegrasyon içinde olacaktır diye Allah'a niyazda bulunuyoruz" dedi.

Suriyelilerin tarih boyunca tüccar millet olarak bilindiğini belirten Bakan Bolat, ticareti iyi yaptıklarını söyledi. Bolat, "Biz Türklerde, son 10 yıllardır üretimde, teknolojide büyük atılımlar kaydettik. Ülkemizin altyapısını, üstyapısını dünyanın en ileri seviyelerinde yeniledik. İç savaş sırasında, Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'de üretim, ticaret, hizmetler konusunda büyük bir tecrübe kazandılar, para kazandılar ve artık bunu Suriye'nin yeniden imarı için harcama, kullanma vakti gelmiştir" diye konuştu.

'ÖZGÜR VE YENİ SURİYE'NİN KURULMASI SİZİN ESERİ OLACAK'

Türkiye'nin tecrübe ve üretim yeteneği ile Suriye'nin yanında olacağını söyleyen Bolat, "Şimdi Suriye'de alt yapı, ekonomik mevzuatlar, kurumsal kapasite yeniden kuruluyor. Bizde Suriye hükümetinin istediği ölçüde Türkiye hükümeti olarak kurumsal kapasiteyi geliştirme, altyapı eksiklikleri noktasında destek vereceğiz. Türkiye'deki bütün Bakanlıklar olarak, Suriye'ye destek olma konusunda Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırıldık. Burada özgür ve yeni Suriye'nin kurulması sizin eseri olacak bize de Müslüman kardeşleriniz ve komşunuz ve destek olma vazifesi düşüyor" dedi.