Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa'da

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Fransa'da şirket temsilcileri ile yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği başkent Paris'te, Fransa'nın önde gelen şirketlerinin temsilcileri ile yuvarlak masa toplantısı yaptı. Bakan Bolat, sanal medya hesabından toplantıya ilişkin, "OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Paris'te, bugün, Fransa'nın önde gelen şirketlerin temsilcileri ile verimli bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik. Toplantımızda, Türkiye'nin yatırım ortamını, güçlü üretim altyapısını, stratejik konumunu ve bölgesel tedarik zincirlerindeki kritik rolünü Fransız iş dünyasının temsilcileriyle kapsamlı şekilde değerlendirdik" paylaşımında bulundu.

Ticari ilişkiler açısından önem arz eden sektörlerin temsilcileriyle Türkiye- Fransa ekonomik iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Bakan Bolat, " Türkiye'nin; Avrupa ile entegre üretim kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve dinamik iç pazarıyla Fransız yatırımcılar için güçlü fırsatlar sunmaya devam ettiğini vurguladık. Ayrıca, Avrupa Birliği gündeminde yer alan Sanayi Hızlandırma Yasası'nın, Avrupa sanayisi ve tedarik zincirleriyle derin entegrasyona sahip, AB Gümrük Birliği'nin önemli bir ortağı olan Türkiye'nin rolünü gözeten, kapsayıcı bir anlayışla ele alınmasının önemine ilişkin değerlendirmelerimizi iş dünyası temsilcileriyle paylaştık. 17 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'da Sayın Bakan Nicolas Forissier ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye- Fransa VIII. Dönem JETCO Toplantısı ve iş dünyası buluşmalarında ortaya koyduğumuz ortak iradenin, bugün Paris'te iş çevreleri nezdinde de güçlü şekilde teyit edilmesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye ile Fransa arasındaki ticari ve ekonomik ortaklığın; karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret hacminin geliştirilmesi ve üçüncü ülkelerde hayata geçirilecek ortak projeler vasıtasıyla daha da güçleneceğine yürekten inandıklarını bildirdi. Bolat, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda; dost ve müttefik Fransa ile, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde geliştirmeye, iş dünyalarımız arasındaki iş birliğini daha ileri seviyelere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı