Bakan Bolat duyurdu! Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bolat, buradaki konuşmasında, Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu ilk toplantısının nisan ayında Trablus'ta gerçekleştirildiğini, bugün ise ikinci toplantının yapıldığını söyledi.

"KARŞILIKLI TİCARETİMİZ 3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

İlk toplantı sonucunda işveren, müteahhit firmalar ve idare görüşmeleri konusunda yol haritası oluşturularak bir tutanak imzalandığını dile getiren Bolat, iki ülke arasında derin ekonomik, ticaret ve yatırım ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti. Bolat, iki ülke arasındaki ticarete ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti: "Bu yıl karşılıklı ticaretimiz ilk 8 ayda 3 milyar dolara ulaştı. Yılın tamamını en az 4 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl da 5 milyar dolar bir ticaret hacmi hedefliyoruz. Müteahhitlik alanında Libya bizim için çok kıymetli bir ülke. Çünkü 1972 yılında Türk müteahhitleri yurt dışında ilk işe Libya'da başlamışlardı ve bugüne kadar 641 proje, 31,5 milyar dolar değerinde müteahhitlik çalışmaları gerçekleştirdiler. Aramızda eğitimde, sağlıkta, turizmde de çok yakın bir işbirliği ve geliş-gidişler var. Dünyanın en kaliteli petrolünü üreten Libya ile enerji alanında da ciddi bir ticaretimiz bulunuyor."

Tarım, balıkçılık, madencilik, yer altı kaynakları, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjide de önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu vurgulayan Bolat, 2009 yılından bu yana yapılamayan Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın bu yılın aralık ayında yapılması önerisinde bulunduklarını belirtti.

KRİTİK ANLAŞMA KISA SÜRE İÇİNDE İMZALANACAK

Bolat, iki ülke arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin (JETCO) kurulmasına yönelik anlaşmanın da kısa süre içinde İstanbul'da imzalanacağını bildirdi. Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu'nun Libya'daki iç savaş sırasında inşaat alanında ortaya çıkan sorunların çözümü için çalışacağını anlatan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu ülkenin huzuru, istikrarı ve kalkınması konularında gayret içinde olduğuna dikkati çekti.

LİBYA VATANDAŞLARINA VİZE MÜJDESİ

Bolat, bu ülkeye yönelik alınan yeni bir karara da işaret ederek, "15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı, uzun süreli ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz. Bu müjdeli haberi vermek istiyorum, bundan da memnuniyet duyuyorum." dedi.

TÜRK FİRMALARI İÇİN PETROL ALANINDA YENİ FIRSATLAR

Libya Ulaştırma Bakanı Şehubi de iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun bir tarihe dayandığını, ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Türkiye ve Libya arasında haftada 50 uçuş gerçekleştirildiğini, yeni seferlerin başlatılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Şehubi, Türkiye ile ulaştırma alanında projeleri geliştirme arzusunda olduklarını vurguladı. Şehubi, Türk firmaları için Libya'da özellikle petrol alanında yeni fırsatların bulunduğuna dikkati çekti.

Hükümetin "hayata dönüş" kapsamında yeni projeler başlattığını ifade eden Şehubi, bu projelerin yolların yeniden işletilmesinden hastane yapılmasına kadar birçok alanı kapsadığını, bir kısmının da Türk firmalarınca gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.