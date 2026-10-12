Haberler

Bakan Bayraktar, Dünya Petrol Kongresi'nde Libya ile hidrokarbon iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bayraktar, Dünya Petrol Kongresi'nde Libya ile hidrokarbon iş birliğini görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Petrol Kongresi marjında Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile görüştü. Görüşmede Libya'daki hidrokarbon sahaları ve yeni projeler değerlendirildi, iş birliğini ileriye taşıma kararlılığı teyit edildi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile bir araya geldiklerini belirterek, "Libya ile hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere, ülkelerimizin ortak çıkarlarına hizmet edecek adımlarla stratejik iş birliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ettik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Petrol Kongresi marjında Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile bir araya geldiklerini bildirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde, özellikle Libya'da ortak olduğumuz hidrokarbon sahalarındaki mevcut faaliyetlerimizi ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projeleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliği vurgusunu yineleyen Bakan Bayraktar, "Libya ile hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere, ülkelerimizin ortak çıkarlarına hizmet edecek adımlarla stratejik iş birliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fuat Oktay’dan İsrailli Bakan Katz'a tepki: Tehdit diliyle barışın önüne geçilemez

Fuat Oktay "Soykırımcı İsrail'in bakanı" diyerek Katz'ı topa tuttu
Dev havayolu şirketinde kriz! Talimat geldi, pilotlara yasak kondu

Dev havayolu firması karıştı! Talimat sonrası pilotlara yasak geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
8 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki gençten acı haber! Son görüntüleri ortaya çıktı

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Son anları ortaya çıktı
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk

Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu

Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu