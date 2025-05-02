Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yakında yeni bir müjdenin duyurulacağını dile getirdi. Karadeniz'deki enerji araştırmalarını işaret eden Bakan Bayraktar, "Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz" dedi. Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin Macaristan'da petrol arayacağını da söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuk olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz

AVRUPA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Avrupa ülkelerinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide herhangi bir sorun yaşamadığının altını çizerek, "Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi bunun sebebi şudur demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Enerjide dengeli üretim portföyü önemli. Türkiye'de enerji sıkıntısı yok" diye konuştu.

Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz

"BU AY İÇİNDE KARADENİZ'DEN YENİ BİR MÜJDE GELEBİLİR"

Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2028 yılında devreye gireceğini ifade eden Bayraktar ayrıca, bu ay içinde Karadeniz'den yeni bir müjdeli haberin gelebileceğini de söyledi. Bölgede devam eden enerji kaynaklarına yönelik arama faaliyetlerine dikkat çeken Alparslan Bayraktar "Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir" dedi.

Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz

"TÜRKİYE MACARİSTAN'DA PETROL ARAYACAK"

Türkiye'nin uluslararası enerji alanındaki rolünün altını çizen Bakan Bayraktar, "Türkiye Macaristan'da petrol arayacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

HER SOKAKTA PETROL KUYUSU AÇILSA YİNE BU MİLLET SEFALETTEN BİR ADIM ÖTEYE GEÇEMEZ

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Milletle dalga geciyorlar ahahaha

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Haber YorumlarıMurat günay:

Eyvah zamlar geliyor

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Fışkırır fışkırır.

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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Müjde diyorlarsa bişeylere zam geliyor demektir.

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Haber YorumlarıSerkan:

Zam gelebilir diyor. Çözdük bunların dilini.. ne zaman bi şey bulsalar indirim yerine zam geldi..

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Haber YorumlarıKral Cıplak:

siz müjde verdikçe benzine mazota gaza zam geliyor aman müjde vermeyin

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

tek bir noktadan günlük 81 bin varil petrol çıkarıyoruz diyorlar dünyanın en pahalı benzinini kullaniyoruz norvecten sonra ki maaş bazında düşünürseniz yine bizden ucuza kullaniyorlar

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Haber YorumlarıJon snow:

Yandık .

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Haber YorumlarıDüşünen Analist:

Haziran'da kabine değişeceğini duyunca çalışıyorum mode on.

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