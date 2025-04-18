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Avrupa Birliği Suudi Arabistan'a Schengen vize muafiyetine hazırlanıyor

Avrupa Birliği Suudi Arabistan'a Schengen vize muafiyetine hazırlanıyor
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Türkiye yıllardır Avrupa Birliği'ne üye olmayı ve Schengen vize muafiyeti beklerken Suudi Arabistan bu haktan yararlanacak. Avrupa Birliği, Suudi Arabistan vatandaşlarına Schengen vizesi muafiyetini sağlamaya yönelik hazırlıklar yapıyor.

Suudi Arabistan vatandaşları, yakında Avrupa Birliği ülkelerine giriş için gerekli Schengen vizesinden muaf tutulabilir. Körfez medyasına açıklamalarında bulunan Avrupa Birliği'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi vatandaşlarının Schengen vizesi gerekliliklerinden tamamen veya kısa süreli bir şekilde muaf tutulması için çalışmaların sürdüğünü doğruladı.

KISA SÜRELİ MUAFİYET SAĞLANMIŞTI

Farnaud, Avrupa Komisyonu'nun bir yıl önce Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ummanlıların, kısa süreli kalışlar için çok girişli Schengen vizesi almasını sağlayan bir düzenlemeyi kabul ettiğini anımsattı. Vize muafiyetinin de bu adımların bir devamı olduğuna işaret eden Farnaud, bu değişikliklerin kolaylıktan öte Suudi Arabistan ile Avrupa arasındaki bağları güçlendirme ve düzenli alışverişleri teşvik etme yönünde anlamlı bir adım olduğunu belirtti.

VİZELER 5 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Ayrıca Suudi Arabistan'ın uluslararası turizme giderek daha fazla açık olduğunu vurgulayan Farnaud, Avrupa'nın bu dönüşümü desteklemede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bu yeni vize politikası onaylanırsa Suudi Arabistan vatandaşları tek bir vizeyle beş yıllık süre içinde Avrupa'ya birden fazla kez seyahat edebilecekler.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDağıstan:

Kıbrısta kasetle havada uçuşuyor , Güney Kıbrısa Türki Cunhuriyetleri elçilikler açıyor vb haberimiz yok.Medyada haber dahi yapılmıyor. Varsa yoksa İmamoğlu , Torbacılara baskın vs

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Haber YorumlarıNetherill:

yıllarca avrupa birliği yolu gözleyenlere selam olsun ...

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Haber Yorumlarıslim shady:

Para lazım avrupaya...

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Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Biz vize alamıyoruz dediğimizde Müslümanlığı öne süren trollerden yorumuma cevap bekliyorum.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

araplar da para var döviz getirsin diye veriyorlar

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Haber Yorumlarıheyyy:

Suudi Arabistan zaten ABD nin Müslüman tarafından mı yönetiliyor dinimiz de kaç eşlilik var kralların ve çocuklarının kaç eşi var ve eşlerinin çoğu müslüman değil. Zaten ABD nin piyarı suudi arabistan. Suriye de aynı değilmiydi esad müslüman değildi eşi de öyle ama müslüman ülke yönetti müslümanları da telef etti. Ama sorsan şeriata göre yönetiliyorlar. schengen vizesi de ABD versin bir zahmet

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