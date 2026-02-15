Haberler

Arjantin sokakları karıştı, Milei'nin çalışma reformu büyük tepki çekti

Arjantin sokakları karıştı, Milei'nin çalışma reformu büyük tepki çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin, Devlet Başkanı Javier Milei'nin çalışma hayatını köklü biçimde değiştiren reformlarıyla sarsılıyor. Çalışma saatlerinin uzatılması, fazla mesai ücretlerinin düşürülmesi ve maaş yerine yemek ile barınma gibi ayni ödemelerin önünün açılması, ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. Sendikalar ve muhalefet düzenlemeleri "işçi haklarına darbe" olarak nitelendirirken, başkent Buenos Aires başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi Milei hükümetini protesto etmek için sokaklara çıktı.

  • Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei'nin çalışma reformu, günlük çalışma süresini 8 saatten 12 saate kadar çıkarma imkanı sağladı.
  • Reform paketi, fazla mesai ücretlerinin azaltılmasını ve işverenlere 'zaman denkleştirme' gibi alternatifler sunma imkanı tanıdı.
  • Düzenleme, şirketlere çalışanlara maaşın bir kısmını veya tamamını nakit yerine yemek ve barınma gibi ayni hizmetlerle karşılama imkanı verdi.

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei'nin hayata geçirdiği çalışma reformu, ülke genelinde büyük protestolara yol açtı. Sendikalar ve muhalefet partileri, reformların çalışanların haklarını ciddi biçimde geriye götürdüğünü savunurken, başkent Buenos Aires başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokaklara çıktı.

ÇALIŞMA SAATLERİ YÜZDE 50 UZATILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte günlük çalışma süresinin esnekleştirilerek fiilen 8 saatten 12 saate kadar çıkarılmasının önü açıldı. Hükümet bu uygulamayı "verimlilik ve rekabet gücü" gerekçesiyle savunurken, işçi örgütleri bunun uzun çalışma saatlerini normalleştirdiğini ve çalışan sağlığını tehlikeye attığını belirtiyor.

MESAİ ÜCRETLERİNDE DÜŞÜŞ

Reform paketinde en çok tepki çeken başlıklardan biri de fazla mesai ücretlerinin azaltılması oldu. Yeni sistemde işverenlere, ek mesai karşılığında ücret ödemek yerine "zaman denkleştirme" gibi alternatifler sunma imkânı tanındı. Bu durum, çalışanların gelir kaybı yaşayacağı endişesini beraberinde getirdi.

MAAŞ YERİNE "YEMEK VE BARINMA" DÖNEMİ

Düzenleme kapsamında şirketlere, çalışanlara maaşın bir kısmını veya tamamını nakit yerine yemek ve barınma gibi ayni hizmetlerle karşılama imkânı tanındı. Eleştirmenler bu uygulamanın, modern iş hukukunda terk edilmiş yöntemleri geri getirdiğini ve çalışanları işverene daha bağımlı hâle getireceğini savunuyor.

SENDİKALAR ALARMDA

Sendikalar, reformların toplu sözleşme sistemini zayıflattığını ve bireysel sözleşmeleri teşvik ederek işçilerin pazarlık gücünü azalttığını dile getiriyor. Grev hakkına yönelik yeni sınırlamalar da protestoların ana nedenleri arasında yer alıyor.

MİLEİ: EKONOMİYİ KURTARMAK ZORUNDAYIZ

Devlet Başkanı Milei ise reformları savunarak, Arjantin ekonomisinin ancak bu tür "radikal serbest piyasa adımlarıyla" toparlanabileceğini ifade ediyor. Milei'ye göre düzenlemeler, yatırımcıyı teşvik edecek ve uzun vadede istihdam artışı sağlayacak.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Reformların parlamentodaki görüşmeleri sırasında sokaklara çıkan protestocular ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, gözaltılar ve yaralanmalar da rapor edildi. Muhalefet partileri, düzenlemelerin iptali için yargı yoluna gitmeye hazırlanıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den ünlü oyuncuya sürpriz telefon! Bir de hediyesi var
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar

Hepsi de sapasağlam! İsyan ettiren görüntüler
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı

Söylediği rakam, emeklileri sevinçten havaya uçurur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Vitor Pereira, Nottingham Forest'a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu

İmzayı atar atmaz Galatasaray'dan transfer yapıyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik