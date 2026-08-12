Ferda Ataman: Queer Bireyler Anayasal Güvenceye Alınmalı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, "queer" bireylerin anayasal güvenceye alınması, kadınların sadece iş yerinde değil günlek yaşamın farklı alanlarında da cinsel tacize karşı korunması gerektiğini belirterek, "Kadınlar alışverişte, spor salonunda, sürücü kursunda veya konut ararken de tacize uğrayabiliyor. Bu durumlarda yasal bir koruma bulunmuyor" dedi.

Ataman, "queer" bireylerin Nazi döneminde sistematik olarak öldürülen gruplar arasında yer aldığını belirterek, buna rağmen cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin Almanya Anayasası'nda açıkça ayrımcılık yasağı kapsamında sayılmadığına dikkat çekti. Ataman, bu konuda anayasa değişikliği için Federal Meclis'te oylama yapılmasını istedi.

Kadınların cinsel tacize karşı yalnızca iş yerinde değil, günlük yaşamın farklı alanlarında da korunması gerektiğini vurgulayan Ataman, "Kadınlar alışverişte, spor salonunda, sürücü kursunda veya konut ararken de tacize uğrayabiliyor. Bu durumlarda yasal bir koruma bulunmuyor" dedi.

Ceza hukukunda cinsel tacize karşı daha sıkı düzenlemelerin önemli olduğunu ancak mevcut korumanın yetersiz kaldığını ifade eden Ataman, Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne yapılan başvuruların, insanların cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle günlük yaşamda ciddi ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdiğini belirten Ataman, hükümetin queer yaşamına yönelik eylem planını da hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Ataman, Berlin'deki Christopher Street Day etkinlikleri çevresinde düzenlenen ve bir kadının hayatını kaybettiği saldırının ardından queer bireylerin yalnızca sözlerle değil, somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ataman'ın açıklamaları, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Thorsten Frei'nin queer bireylere yönelik ayrımcılığın Anayasa'da ayrıca yasaklanmasına karşı çıkmasının ardından geldi. Frei, queer toplumunun bu yöndeki talebini sembolik açıdan anlayabildiğini ancak böyle bir düzenlemeyi gerekli görmediğini belirterek, bunun Anayasa'yı "gereğinden fazla yükleyeceğini" savundu.

Almanya Anayasası'nın 3. maddesinin 3. fıkrasında cinsiyet, soy, ırk, dil, memleket ve köken, inanç, dini veya siyasi görüşler nedeniyle ayrımcılık yasaklanıyor. Maddede ayrıca engellilik nedeniyle ayrımcılık yapılamayacağı belirtiliyor.

Kaynak: ANKA