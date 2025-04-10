Almanya'da Yeni Koalisyon Dönemi Başlıyor

Almanya'da Hristiyan Demokratlar'ın lideri Friedrich Merz ile Sosyal Demokratlar'ın koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlamasıyla ülkede yeni dönem başlıyor.

Merz anlaşma sonrası ilk açıklamasında Beyaz Saray'a mesaj gönderdi.

69 yaşındaki siyasetçi, İngilizce olarak, "Donald Trump'a verilecek başlıca mesaj, Almanya'nın yeniden iş başı yaptığıdır" dedi.

Merz, koalisyonun sağlanmasıyla hem kendi vatandaşlarına hem de diğer Avrupa ülkelerine "güçlü ve net bir sinyal" verdiklerini söyledi.

Başbakanlığı Olaf Scholz'dan " Almanya aksiyon alabilen güçlü bir hükümete kavuşuyor" dedi.

Şubat ayında yapılan seçimlerden Hristiyan Demokratlar birinci parti çıktı.

Merz ve koalisyon ortakları, seçimin tamamlanmasından bu yana siyasi belirsizliği sonlandırma baskısı altındaydı.

Merz, Çarşamba günü yaptığı açıklamada göç, ekonomi ve savunmaya odaklanarak ülkesini istikrara kavuşturma sözü verdi.

"Avrupa Almanya'ya güvenebilir" diyen Merz, ülkeyi tekrar ön plana çıkarma vaadinde bulundu.

başbakanlığı resmen devralmak için 5 Mayıs haftası meclisteki oylamayı bekleyecek.

Ordu güçlendirilecek mesajı

Koalisyon hükümetinin, katı borçlanma kurallarında reform yaparak, orduya ve altyapı yatırımlarına öncelik vermesi bekleniyor.

Sözleşmenin önemli , ordunun gücünün artırılmasını içeriyor.

Ordunun komuta kademesi, mühimmat, asker sayısı ve kışlalar dahil genel anlamda büyük eksikler olduğunu açıklıyordu.

Yeni hükümetin planları arasında zorunlu askerlik bulunmuyor.

Merz, "İsveç modeli" gönüllü askerlik uygulamasını adapte etmeyi planladıklarını söyledi ve "Yeterli gönüllüyle Bundeswehr'in [ Almanya Silahlı Kuvvetleri] genişletmeyi başarabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Merz ayrıca Ukrayna'ya "kapsamlı destek" sözü de verdi.

Hükümet sözleşmesinde göç de en önemli başlıklar arasındaydı.

Partiler, "düzensiz göçü kontrol altına almak ve büyük ölçüde sonlandırmak" başlığını da hükümet sözleşmesine ekledi.

Göç karşıtı politikalarla büyük bir seçmen kitlesini arkasına alan aşırı sağdaki Almanya İçin Alternatif (AfD), Merz hükümetinin bu başlıktaki vaatlerinin yeterli olmadığını savundu.

'Ortak hareket etme' mesajı

Hükümeti neredeyse tamamen yeni isimlerden oluşacak olsa da savunma bakanının aynı kalması bekleniyor.

Scholz hükümetinin savunma bakanı Boris Pistorius'un görevde kalması bekleniyor.

Almanya'da merkez sağ ve sol 2. Dünya Savaşı sonrası beşinci kez bir koalisyon için anlaştı.

Yeni hükümetin, küresel ticaret savaşı kaygıları arasında göreve başlayacak.

Merz, yaptığı ilk konuşmada bu başlığa da değindi ve Trump yönetiminin kararlarının "ekonomik belirsizliği artırdığı" mesajını verdi.

Trump'ın gümrük vergilerini erteleme kararı sonrası yaptığı açıklamadaysa, bunun, Avrupa'nın ortak hareket etmesinin başarısı olduğunu savundu.

Almanya'da yeni koalisyonun duyurulduğu gün yapılan kamuoyu araştırmasında, aşırı sağdaki Almanya İçin Alternatif (AfD), Hristiyan Demokratlar'ın bir puan önünde çıktı.