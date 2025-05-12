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Air Europa İstanbul Havalimanı'na Seferlere Başladı

Air Europa İstanbul Havalimanı'na Seferlere Başladı
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İspanyol havayolu şirketi Air Europa, İstanbul Havalimanı'na seferlere başladı. İlk uçuşunu Madrid-İstanbul arasında gerçekleştiren şirket, haftada dört gün sefer yapacak.

İSPANYA'nın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Air Europa bugün itibariyle İstanbul Havalimanı'na seferlere başladı.

İspanyol havayolu şirketinin ilk uçuşu olan Madrid- İstanbul seferini gerçekleştiren Boeing 787 Dreamliner tipi uçak saat 14.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İlk sefer nedeniyle havalimanında bir tören düzenlendi. Air Europa'nın bugünden itibaren Madrid- İstanbul arasında haftada dört gün karşılıklı düzenleyeceği seferler, 7 Temmuz'dan sonra her gün yapılacak.

'AİR EUROPA İSTANBUL'A DEĞER KATACAK'

Havalimanında düzenlenen törende bir konuşma yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "Air Europa'nın İGA İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Madrid ile İstanbul arasında kurulan bu yeni hava köprüsü, iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım. İstanbul'un yalnızca uluslararası turizmdeki güçlü konumu değil; aynı zamanda Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında sunduğu eşsiz bağlantı potansiyeli sayesinde iş dünyası açısından da büyük fırsatlar sunduğunu biliyoruz. İspanya'nın önde gelen taşıyıcılarından Air Europa'nın İstanbul'a değer katacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

'BU HAT KISA SÜREDE BAŞARIYA ULAŞACAK'

Air Europa CEO'su Jesús Nuño de la Rosa ise İstanbul uçuşlarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Madrid'i Türkiye'ye bağlamak, bizim için yeni bir rota açmaktan çok daha fazlası. Bu adım, Amerika kıtasını yalnızca Avrupa'ya değil, tüm Akdeniz coğrafyasına bağlama vizyonumuzu daha da ileriye taşıyor. İstanbul gibi kültürel ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip bir destinasyonu sunarak müşterilerimizin seçeneklerini genişletmeye devam ediyoruz. Bu hattın kısa sürede başarıya ulaşacağına ve Air Europa'nın vazgeçilmez destinasyonlarından biri haline geleceğine yürekten inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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