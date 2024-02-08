Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Katar'da görüşmelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi temaslarını sürdürdüğü Katar'da Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al-Misnad ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Katar programı kapsamında Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Sayın Maryam bint Ali bin Nasser Al-Misnad ile bir araya geldi. Görüşmede, derin ve tarihi bir dostluğa sahip iki ülke arasında aile ve sosyal hizmetler alanında devam eden çalışmalar ve yeni iş birliği imkanları ele alındı" denildi.