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ABD'yi sarsan yangınlarının ilerleyişi gün gün görüntülendi

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ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında bilanço her geçen saat ağırlaşırken; 7 Ocak'ta başlayan orman yangınlarının ilerleyişi NASA görüntüleri ile gözler önüne serildi.

ABD'de California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere, hızla çevreye yayılan orman yangınlarında, bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetti, 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

YANGININ İLERLEYİŞİ NASA GÖRÜNTÜLERİNDE

Tüm dünyanın gözü ABD'deki yangınlara çevrilmişken; yangının ilerleyişi gün gün Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'nın uydu görüntülerine yansıdı.

NASA'nın görüntüleri ile oluşturulan yangın ilerleyiş haritası şöyle:

ABD'yi sarsan yangınların ilerleyişi gün gün görüntülendi

ZARAR İÇİN KAYNAK SALANACAK

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "acil durum" ilan edilen Los Angeles'ta maliyetleri karşılamak için federal kaynak sağlanacağını açıkladı.

Ancak 9 günlük süreçte yangınlara müdahalede ve su rezervlerindeki yetersizlik, bölge sakinlerinin ve evi yanan ünlü isimlerin eleştirilerinin hedefi oldu.

YANGININ ORTASINDA SU KRİZİ

Yangınla mücadele sürerken Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone'un "Los Angeles County ve bölgedeki 29 itfaiye teşkilatının hiçbiri, bu tür yaygın bir felakete hazırlıklı değil." açıklamaları, su kaynakları sorununu gündeme taşıdı.

Bunun üzerine Los Angeles Su ve Enerji Dairesi (LADWP) Üst Yöneticisi (CEO) Janisse Quinones, yangından en çok etkilenen bölgelerden Pacific Palisades'de tanklarda depolanan suyun tükendiğini, tankların hızlı doldurulamadığını açıkladı.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılması gereken ancak onarım nedeniyle kapalı olan kritik su rezervuarları, son günlerde tartışılan su yetersizliğini gözler önüne serdi.

TARIM DEVİ ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Yıllardır çeşitli şekillerde İsrail'e maddi destek sağlamakla tepki çeken Amerikalı Resnick ailesine ait, tarım şirketleri arasında öne çıkan Wonderful Company, bu kez de yangınlara müdahalelerdeki su krizi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Bölgedeki su kaynakları üzerinde önemli kontrol sahibi olduğu bilinen şirket, tarım için bölgedeki su kaynaklarının büyük bölümünü kullandığına ilişkin sosyal medyadaki tartışmalar gündeme geldi.

YANGIN DEVAM EDİYOR

7 Ocak'ta başlayan orman yangınları nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edilirken; tüm müdahalelere rağmen yangınlar devam ediyor.

ABD'yi sarsan yangınlarının ilerleyişi gün gün görüntülendi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlp Dogan Caglar:

ya sırf abartı haber gerçekler bambaska

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Haber YorumlarıAtilla Han:

beter olsunlar

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Haber YorumlarıCemil Aydın:

Bu yangınlar gündüz durup gecemi yanmaya basılıyor. Bi tane gündüz yangın video yok

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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

superman nerede

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