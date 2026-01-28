Haberler

ABD'yi vuran fırtınada son durum! Haberler.com Washington temsilcisi aktardı

ABD'yi vuran fırtınada son durum! Haberler.com Washington temsilcisi aktardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınasının bilançosunu ve Washington kulislerinde öne çıkan dış politika başlıklarını Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi. Sural, fırtınanın son 10 yılın en şiddetlileri arasında yer aldığını belirtirken, Erdoğan–Trump görüşmesinde Suriye, Gazze ve İran konularının öne çıktığını aktardı.

ABD'de etkili olan kar fırtınası günlük yaşamı durma noktasına getirirken, ekonomik kayıpların boyutu da netleşmeye başladı. Öte yandan Washington'da diplomasi trafiği hız kazanırken, ABD'nin İran'a yönelik mesajları dikkat çekti.

    "SON 10 YILIN EN ŞİDDETLİ FIRTINALARINDAN BİRİ"

    Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, etkili olan kar fırtınasının geniş bir coğrafyayı etkilediğini belirterek, "Bu fırtına, son 10 yılın en şiddetlilerinden biri olurken aynı zamanda en fazla bölgeyi etkileyen fırtınalar arasında yer aldı" dedi. Fırtına nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

    "1 MİLYONA YAKIN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI"

    Kar fırtınasının altyapıya büyük zarar verdiğini vurgulayan Sural, "1 milyona yakın kişi kar fırtınası sebebiyle elektriksiz kaldı" ifadelerini kullandı. İlk değerlendirmelere göre fırtınanın yol açtığı hasarın 100 milyar doları aşmasının beklendiği aktarıldı.

    "TRUMP'IN SÖZLERİ İRAN'A GÖZDAĞI"

    ABD gündemindeki diplomatik gelişmelere de değinen Sural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Gazze başlıklarını görüştüğünü söyledi. Trump'ın son açıklamalarının İran'a yönelik bir mesaj içerdiğini belirten Sural, "ABD, İran'ın nükleer faaliyette bulunmasını istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Melis Yaşar
    Haberler.com / Dünya
    ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

    Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı bu kez çok sert
    Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak

    Rusya'da kritik zirve! Köşeye sıkışan SDG'ye bir darbe de Putin'den
    İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı

    Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
    Haberler.com
    500

    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

    Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
    Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım

    Araçta ölü bulunan eşine böyle seslendi: Ne olur kalk aşkım
    Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti

    100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
    Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

    Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor
    Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

    Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
    Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

    Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
    Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu

    Milletvekilini uyuşturup tecavüze kalkıştı! İşte verilen ceza